Нутрициолог раскрыла, от каких блюд лучше отказаться на Новый год Нутрициолог Вавилова: на Новый год рекомендуется отказаться от колбасных нарезок

Во время празднования Нового года рекомендуется отказаться от мясных и колбасных нарезок, селедки под шубой, а также оливье с майонезом, заявила «Чемпионату» нутрициолог Алена Вавилова. Эти блюда сильно нагружают печень и желчный пузырь. Они могут вызвать вздутие, тяжесть и спазмы.

Чтобы снизить нагрузку, перед приемом пищи выпейте теплой воды, а каждую порцию жирного блюда сочетайте с овощами и зеленью — это поможет избежать тяжести, а бонусом — съедите меньше калорий и талия будет вне опасности, — порекомендовала Вавилова.

Она также предостерегла от употребления бутербродов с маслом и икрой. Отдельную опасность в Новый год представляет алкоголь. Специалист посоветовала отказаться от него или чередовать каждый бокал спиртного напитка со стаканом воды.

Ранее диетолог Инна Пичугина заявила, что строгие предновогодние диеты могут вызвать нарушения в работе иммунной системы. Она отметила, что для поддержания иммунитета зимой необходим разнообразный рацион с содержанием белков, жиров, пробиотиков и нутриентов.