Таможенники не дали иностранцу привезти в подарок другу чай из крови оленя В Забайкальске у иностранца нашли клыки хищников и чай из крови оленя

В Забайкальске таможенники обнаружили 11 клыков волка, три клыка медведя, а также чай из сухой крови оленя, сообщили NEWS.ru в Федеральной таможенной службе. Дериваты нашли в сумке иностранного гражданина, который следовал в Китай.

Для их вывоза из страны необходимо заполнить декларацию и заранее оформить разрешение от Росприроднадзора. Никаких сопроводительных документов у мужчины не было. Иностранец заявил, что товары везлись в подарок другу.

Экспертиза показала, что дериваты принадлежат бурому медведю и серому волку, которые находятся под угрозой исчезновения и подпадают под действие Конвенции СИТЕС, — сказано в сообщении.

Ранее в Барнауле таможенники задержали россиянина, который прилетел из Вьетнама. У него обнаружили краснокнижные кораллы. Экспертиза подтвердила, что речь идет о шестилучевых кораллах из отряда мадрепоровых, которые находятся под угрозой исчезновения. Мужчина признался, что не знал о правилах перевозки. Теперь ему грозит штраф в двукратном размере от стоимости ввезенных товаров.