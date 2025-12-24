Таможенники задержали россиянина с необычными сувенирами из Вьетнама Россиянина с краснокнижными кораллами из Вьетнама задержали на таможне Барнаула

Таможенники задержали в аэропорту Барнаула прилетевшего из Вьетнама россиянина с краснокнижными кораллами, сообщает Сибирское таможенное управление. По его данным, запрещенные к ввозу предметы были найдены в чемодане с помощью рентген-аппарата.

Сотрудники таможенного поста Аэропорт Барнаул выявили в багаже туриста, прилетевшего из Вьетнама, запрещенные морские «сувениры». В чемодане 54-летнего жителя Барнаула таможенники с помощью рентген-аппарата обнаружили 16 фрагментов кораллов, — говорится в сообщении.

Экспертиза подтвердила, что речь идет о шестилучевых кораллах из отряда мадрепоровых, которые находятся под угрозой исчезновения. Перевозка этих беспозвоночных разрешается только при наличии специальных документов. Мужчина признался, что не знал об этих правилах.

Таможенники возбудили административные дела по статье о недекларировании товаров и нарушении запретов на перевозку. Максимальное наказание по ним — штраф в двукратном размере от стоимости ввезенных товаров.

Ранее сотрудники ФТС во Внуково задержали гражданина Литвы, прибывшего рейсом из Нью-Йорка транзитом через Стамбул, который пытался пронести с собой $38 тыс. (2 млн рублей) без декларации. Мужчина хотел пройти через «зеленый» коридор, заявив, что везет лишь незначительную сумму.