Новый год-2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
24 декабря 2025 в 12:49

Таможенники задержали россиянина с необычными сувенирами из Вьетнама

Россиянина с краснокнижными кораллами из Вьетнама задержали на таможне Барнаула

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Таможенники задержали в аэропорту Барнаула прилетевшего из Вьетнама россиянина с краснокнижными кораллами, сообщает Сибирское таможенное управление. По его данным, запрещенные к ввозу предметы были найдены в чемодане с помощью рентген-аппарата.

Сотрудники таможенного поста Аэропорт Барнаул выявили в багаже туриста, прилетевшего из Вьетнама, запрещенные морские «сувениры». В чемодане 54-летнего жителя Барнаула таможенники с помощью рентген-аппарата обнаружили 16 фрагментов кораллов, — говорится в сообщении.

Экспертиза подтвердила, что речь идет о шестилучевых кораллах из отряда мадрепоровых, которые находятся под угрозой исчезновения. Перевозка этих беспозвоночных разрешается только при наличии специальных документов. Мужчина признался, что не знал об этих правилах.

Таможенники возбудили административные дела по статье о недекларировании товаров и нарушении запретов на перевозку. Максимальное наказание по ним — штраф в двукратном размере от стоимости ввезенных товаров.

Ранее сотрудники ФТС во Внуково задержали гражданина Литвы, прибывшего рейсом из Нью-Йорка транзитом через Стамбул, который пытался пронести с собой $38 тыс. (2 млн рублей) без декларации. Мужчина хотел пройти через «зеленый» коридор, заявив, что везет лишь незначительную сумму.

Россия
Барнаул
таможни
туристы
Вьетнам
кораллы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме назвали регион, в котором снизилось количество разводов
Песков анонсировал выступление Путина на заседании Совета Федерации
Эндокринолог дала советы, как избавиться от сонливости по утрам
Свищев назвал лучших спортсменов 2025 года
Военэксперт высказался о подготовке Финляндии к боевым действиям против РФ
Песков поставил Польшу на место в ее стремлении попасть в G20
В Кремле отреагировали на вопрос о судьбе российских баз в Сирии
Зеленского обвинили во лжи после раскрытия 20 пунктов мирного плана
Песков отказался комментировать мирный план Киева из 20 пунктов
Песков двумя словами оценил разговор Путина и Алиева
Глава управления капитального строительства Башкирии отправилась за решетку
В Кремле заявили, что США знают все ключевые параметры России по Украине
Финляндия готовится к возможному противостоянию с Россией
Появилось видео первых минут после взрыва с тремя погибшими в Москве
Путину доложили об итогах визита Дмитриева в США
В Московской области прошел личный прием губернатора
ЕС уличили в саботаже сделки по закупке энергоносителей у США
Таможенники задержали россиянина с необычными сувенирами из Вьетнама
Спецполк Москвы переодели после ЧП со взрывчаткой
В Госдуме оценили 20 пунктов мирного плана, озвученных Зеленским
Дальше
Самое популярное
Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола
Семья и жизнь

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола

Салат «Ночь с курицей» за 15 минут: просто, быстро и празднично
Семья и жизнь

Салат «Ночь с курицей» за 15 минут: просто, быстро и празднично

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
Семья и жизнь

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.