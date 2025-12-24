Новый год-2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
24 декабря 2025 в 11:50

Таможенники задержали во Внуково иностранца с крупной партией валюты

Во Внуково пресекли попытку незаконного ввоза валюты из США

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Сотрудники ФТС во Внуково задержали гражданина Литвы, прибывшего рейсом из Нью-Йорка транзитом через Стамбул, с собой он пытался пронести $38 тыс. (2 млн рублей) без декларации, рассказали правоохранители NEWS.ru. Мужчина хотел пройти через «зеленый» коридор, заявив, что везет лишь незначительную сумму.

Свое нарушение пассажир оправдал сильной усталостью после длительного перелета, из-за которой он якобы забыл заполнить необходимые документы. Мужчина пояснил, что обнаруженная валюта — это его заработная плата, предназначенная для личных нужд. Тем не менее по закону вся сумма сверх установленного лимита подлежала обязательному декларированию, чего сделано не было.

В отношении задержанного начата проверка по признакам преступления, предусмотренного статьей о контрабанде наличных денежных средств (ч. 1 ст. 200.1 УК РФ). Теперь иностранцу грозит серьезное наказание: от штрафа в размере до десятикратной суммы незаконно провезенных денег до ограничения свободы на срок до двух лет. В настоящее время таможня проводит проверочные мероприятия для принятия окончательного процессуального решения.

Ранее гражданина Финляндии не пропустили через эстонско-российскую границу из-за пары дизайнерских кроссовок. Мужчина отправился в путешествие с кроссовками итальянского бренда Brunello Cucinelli за €1 тыс. (92,8 тыс. рублей) в чемодане. Несмотря на заверения, что обувь ему подарили, таможенники расценили его кроссовки как санкционный предмет роскоши и отправили финна обратно.

ФТС
Внуково
доллары
задержания
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме назвали регион, в котором снизилось количество разводов
Песков анонсировал выступление Путина на заседании Совета Федерации
Эндокринолог дала советы, как избавиться от сонливости по утрам
Свищев назвал лучших спортсменов 2025 года
Военэксперт высказался о подготовке Финляндии к боевым действиям против РФ
Песков поставил Польшу на место в ее стремлении попасть в G20
В Кремле отреагировали на вопрос о судьбе российских баз в Сирии
Зеленского обвинили во лжи после раскрытия 20 пунктов мирного плана
Песков отказался комментировать мирный план Киева из 20 пунктов
Песков двумя словами оценил разговор Путина и Алиева
Глава управления капитального строительства Башкирии отправилась за решетку
В Кремле заявили, что США знают все ключевые параметры России по Украине
Финляндия готовится к возможному противостоянию с Россией
Появилось видео первых минут после взрыва с тремя погибшими в Москве
Путину доложили об итогах визита Дмитриева в США
В Московской области прошел личный прием губернатора
ЕС уличили в саботаже сделки по закупке энергоносителей у США
Таможенники задержали россиянина с необычными сувенирами из Вьетнама
Спецполк Москвы переодели после ЧП со взрывчаткой
В Госдуме оценили 20 пунктов мирного плана, озвученных Зеленским
Дальше
Самое популярное
Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола
Семья и жизнь

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола

Салат «Ночь с курицей» за 15 минут: просто, быстро и празднично
Семья и жизнь

Салат «Ночь с курицей» за 15 минут: просто, быстро и празднично

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
Семья и жизнь

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.