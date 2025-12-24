Таможенники задержали во Внуково иностранца с крупной партией валюты Во Внуково пресекли попытку незаконного ввоза валюты из США

Сотрудники ФТС во Внуково задержали гражданина Литвы, прибывшего рейсом из Нью-Йорка транзитом через Стамбул, с собой он пытался пронести $38 тыс. (2 млн рублей) без декларации, рассказали правоохранители NEWS.ru. Мужчина хотел пройти через «зеленый» коридор, заявив, что везет лишь незначительную сумму.

Свое нарушение пассажир оправдал сильной усталостью после длительного перелета, из-за которой он якобы забыл заполнить необходимые документы. Мужчина пояснил, что обнаруженная валюта — это его заработная плата, предназначенная для личных нужд. Тем не менее по закону вся сумма сверх установленного лимита подлежала обязательному декларированию, чего сделано не было.

В отношении задержанного начата проверка по признакам преступления, предусмотренного статьей о контрабанде наличных денежных средств (ч. 1 ст. 200.1 УК РФ). Теперь иностранцу грозит серьезное наказание: от штрафа в размере до десятикратной суммы незаконно провезенных денег до ограничения свободы на срок до двух лет. В настоящее время таможня проводит проверочные мероприятия для принятия окончательного процессуального решения.

