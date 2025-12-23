Новый год-2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
23 декабря 2025 в 19:41

Люксовые кроссовки помешали финну въехать в Россию

Эстония не пропустила в Россию мужчину с кроссовками за €1 тысячу

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Финна с гражданством Финляндии и России не пропустили через эстонско-российскую границу из-за пары дизайнерских кроссовок, сообщил Налогово-таможенный департамент Эстонии. Инцидент произошел на пункте пропуска в Нарве в середине декабря.

39-летний мужчина заявил, что у него нет товаров для декларирования, но при досмотре в его багаже обнаружили кроссовки итальянского бренда Brunello Cucinelli стоимостью около €1 тыс. (92,8 тыс. рублей). Несмотря на заверения, что обувь была подарком, таможня классифицировала ее как санкционный предмет роскоши, запрещенный к ввозу в Россию. В результате мужчину развернули обратно.

Тем временем на погранпереходе Гжехотки со стороны Польши зафиксирован настоящий транспортный коллапс: в очереди на въезд в Калининградскую область стоит более 200 автомобилей. Время ожидания для некоторых путешественников превышает 24 часа. Пока с российской стороны досмотр проходит быстро и без задержек, польские таможенники тщательно осматривают каждую машину в поисках запрещенных к вывозу товаров, что и стало причиной многокилометровой пробки.

Финляндия
Россия
одежда
Эстония
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Не враг»: В США рассекретили тайные детали беседы Буша-младшего с Путиным
Дуров хочет миллион детей по всему миру? Что известно о его донорстве
Чемпион Европы по биатлону найден мертвым
Россиянин-экстремист отправился в колонию после богослужений
Российские регионы поспорили после жалобы Путину на жизнь «как в XIX веке»
В «Единой России» подвели итоги работы в осеннюю сессию
Венгрия оценила предложение провести саммит России и США в Будапеште
ВСУ угрожает окружение в Гуляйполе: как идет наступление 23 декабря
Последний шанс Долиной, блокировка WhatsApp, ВСУ разорены: что дальше
Китаист Виногродский дал советы россиянам на 2026 год
В Карелии пенсионерка поплатилась рублем за скандал с гимном России
Спустя четыре месяца установлен владелец упавшего в Эстонии бесхозного БПЛА
Зоолог ответил Финляндии на обвинения в адрес российских волков
Telegram планируют заблокировать в России? Что известно, позиция РКН
Бюджет Томской области на 2026 год оказался дефицитным
Стрела крана раздавила рабочего на юго-западе Москвы
Люксовые кроссовки помешали финну въехать в Россию
Российский бизнес призвали не упустить момент для развития
Уют начинается с окна: 10 идей оформления без капитального ремонта
Шохин предложил альтернативный вариант использования замороженных активов
Дальше
Самое популярное
Салат «Ночь с курицей» за 15 минут: просто, быстро и празднично
Семья и жизнь

Салат «Ночь с курицей» за 15 минут: просто, быстро и празднично

Готовим салат «Медвежья шубка» с сыром, который покорит ваше сердце
Семья и жизнь

Готовим салат «Медвежья шубка» с сыром, который покорит ваше сердце

Жарим цветную капусту с яйцом на сковороде: простая закуска для иммунитета
Семья и жизнь

Жарим цветную капусту с яйцом на сковороде: простая закуска для иммунитета

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.