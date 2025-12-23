Люксовые кроссовки помешали финну въехать в Россию Эстония не пропустила в Россию мужчину с кроссовками за €1 тысячу

Финна с гражданством Финляндии и России не пропустили через эстонско-российскую границу из-за пары дизайнерских кроссовок, сообщил Налогово-таможенный департамент Эстонии. Инцидент произошел на пункте пропуска в Нарве в середине декабря.

39-летний мужчина заявил, что у него нет товаров для декларирования, но при досмотре в его багаже обнаружили кроссовки итальянского бренда Brunello Cucinelli стоимостью около €1 тыс. (92,8 тыс. рублей). Несмотря на заверения, что обувь была подарком, таможня классифицировала ее как санкционный предмет роскоши, запрещенный к ввозу в Россию. В результате мужчину развернули обратно.

Тем временем на погранпереходе Гжехотки со стороны Польши зафиксирован настоящий транспортный коллапс: в очереди на въезд в Калининградскую область стоит более 200 автомобилей. Время ожидания для некоторых путешественников превышает 24 часа. Пока с российской стороны досмотр проходит быстро и без задержек, польские таможенники тщательно осматривают каждую машину в поисках запрещенных к вывозу товаров, что и стало причиной многокилометровой пробки.