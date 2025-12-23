Новый год-2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
23 декабря 2025 в 16:09

Желающие отдохнуть в Калининграде поляки устроили пробку на границе

SHOT: рвущиеся в Калининград немцы и поляки устроили пробку на границе

Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press
На погранпереходе Гжехотки со стороны Польши зафиксирован настоящий транспортный коллапс: в очереди на въезд в Калининградскую область стоит более 200 автомобилей, сообщает Telegram-канал SHOT. Время ожидания для некоторых путешественников превышает 24 часа. Пока с российской стороны досмотр проходит быстро и без задержек, польские таможенники тщательно осматривают каждую машину в поисках запрещенных к вывозу товаров, что и стало причиной многокилометровой пробки.

Основной поток желающих попасть в Россию — это поляки и немцы, а также россияне, живущие в Европе. Иностранных туристов в этом году привлекает «русский вайб» и экономическая выгода. Цены в Калининграде значительно ниже, чем в Гданьске или Германии, поэтому многие предпочитают встречать католическое Рождество и Новый год на российских курортах, где сервис доступнее.

Люди вынуждены ночевать в машинах прямо на трассе, но поток желающих не иссякает. Для многих эта поездка — единственный шанс увидеться с родственниками или устроить себе бюджетный, но яркий отпуск.

Ранее стало известно, что около 60% жителей Германии не хотят идти на рождественские ярмарки из-за беспокойства по поводу слабых гарантий их безопасности в людных местах. На настроение жителей повлияли нападения в Берлине и Магдебурге, а также ожидаемый рост посетителей перед праздниками.

