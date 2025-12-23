Желающие отдохнуть в Калининграде поляки устроили пробку на границе SHOT: рвущиеся в Калининград немцы и поляки устроили пробку на границе

На погранпереходе Гжехотки со стороны Польши зафиксирован настоящий транспортный коллапс: в очереди на въезд в Калининградскую область стоит более 200 автомобилей, сообщает Telegram-канал SHOT. Время ожидания для некоторых путешественников превышает 24 часа. Пока с российской стороны досмотр проходит быстро и без задержек, польские таможенники тщательно осматривают каждую машину в поисках запрещенных к вывозу товаров, что и стало причиной многокилометровой пробки.

Основной поток желающих попасть в Россию — это поляки и немцы, а также россияне, живущие в Европе. Иностранных туристов в этом году привлекает «русский вайб» и экономическая выгода. Цены в Калининграде значительно ниже, чем в Гданьске или Германии, поэтому многие предпочитают встречать католическое Рождество и Новый год на российских курортах, где сервис доступнее.

Люди вынуждены ночевать в машинах прямо на трассе, но поток желающих не иссякает. Для многих эта поездка — единственный шанс увидеться с родственниками или устроить себе бюджетный, но яркий отпуск.

