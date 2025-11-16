Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
16 ноября 2025 в 15:25

Немцы признались, почему избегают рождественских ярмарок

Более 60% немцев обеспокоены безопасностью на рождественских рынках

Фото: IMAGO/Jochen Tack/Global Look Press
Более 60% жителей Германии признались в беспокойстве из-за ситуации с безопасностью на рождественских рынках, говорится в опросе института изучения общественного мнения YouGov. На настроение жителей повлияли нападения в Берлине и Магдебурге, а также ожидаемый рост посетителей перед праздниками, передает ТАСС.

Согласно данным исследования, 62% респондентов признались, что чувствуют тревогу при посещении таких ярмарок. При этом 35% жителей не испытывают опасений, а 41% считает действующие меры безопасности достаточными. Противоположной точки зрения придерживаются 37% участников опроса.

В этом году рождественские рынки готовы посетить 59% немцев. Тем не менее среди причин отказа респонденты назвали высокие цены на еду и товары, большое скопление людей, отсутствие интереса и опасения за личную безопасность.

Ранее исследование Yle показало, что русскоязычные жители Финляндии наименее удовлетворены жизнью в стране — лишь 74% против 83% среди других иностранцев. Основными причинами тревоги они назвали рост цен, трудоустройство, доступность медицины и изменения в социальных пособиях.

