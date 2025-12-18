Новый год-2026
Россияне с детьми получили психологическую травму из-за голых немцев

Россияне с детьми столкнулись с голыми немцами в сауне семейного отеля в Турции

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Российская семья пожаловалась на полностью обнаженных немцев во время отдыха в пятизвездочном отеле Orange County в турецком Белеке, сообщил Telegram-канал «Крыша ТурДома». После того как обещанные подогреваемые бассейны оказались холодными, туристы решили согреться в сауне, где встретили голых мужчину и женщину.

Семья, в составе которой были двое детей и бабушка, специально выбирала отель с теплыми бассейнами. Однако по приезде выяснилось, что вода в них прогрета лишь до 14 градусов, что подтвердили и сотрудники отеля. Инцидент в сауне стал для них последней каплей.

В отеле с семейной концепцией, в мусульманской стране! Это возмутило мою клиентку, — рассказала турагент.

Ранее в Казани в одно из зданий федерального университета ворвался полуобнаженный мужчина. По предварительным данным, дебошир выломал дверь и прошел через турникеты. Сотрудникам пришлось вызвать наряд полиции, который прибыл на место через 15 минут.

До этого житель города Мурино в Ленинградской области пугал курьеров, выходя к ним абсолютно голым. Мужчина не стеснялся сотрудников сервисов доставки и онанировал прямо при них. Часть курьеров стала отказываться от работы по его адресу.

Турция
немцы
отели
семьи
дети
Россия
