Россияне с детьми получили психологическую травму из-за голых немцев Россияне с детьми столкнулись с голыми немцами в сауне семейного отеля в Турции

Российская семья пожаловалась на полностью обнаженных немцев во время отдыха в пятизвездочном отеле Orange County в турецком Белеке, сообщил Telegram-канал «Крыша ТурДома». После того как обещанные подогреваемые бассейны оказались холодными, туристы решили согреться в сауне, где встретили голых мужчину и женщину.

Семья, в составе которой были двое детей и бабушка, специально выбирала отель с теплыми бассейнами. Однако по приезде выяснилось, что вода в них прогрета лишь до 14 градусов, что подтвердили и сотрудники отеля. Инцидент в сауне стал для них последней каплей.

В отеле с семейной концепцией, в мусульманской стране! Это возмутило мою клиентку, — рассказала турагент.

