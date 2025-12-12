Пьяный эксгибиционист выломал дверь и напугал студентов вуза Полуобнаженный мужчина в нетрезвом состоянии ворвался в здание казанского вуза

В Казани в одно из зданий федерального университета ворвался полуобнаженный мужчина, пишет «Реальное время». По предварительным данным, дебошир выломал дверь и прошел через турникеты. Сотрудникам пришлось вызвать наряд полиции, который прибыл на место через 15 минут.

Да, действительно, мужчина в нетрезвом состоянии ворвался в здание Казанского федерального университета. Сотрудники охраны его задержали, вызвали полицию и психиатрическую бригаду. Никто из студентов и преподавателей не пострадал, — сообщили в пресс-службе вуза.

Ранее в Казани в цветочный магазин ворвался голый мужчина, который провел ночь в помещении. Попасть внутрь мужчине удалось через разбитое окно. Соседний арендатор так сильно испугался незваного гостя, что от страха побежал и сломал ноги.

До этого житель города Мурино в Ленинградской области пугал курьеров, выходя к ним абсолютно голым. Мужчина не стеснялся сотрудников сервисов доставки и онанировал прямо при них. Часть курьеров стала отказываться от работы по его адресу.