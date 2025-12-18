Москвич обиделся на продавщицу и ударил ее бутылкой по голове

Москвич обиделся на продавщицу и ударил ее бутылкой по голове В Москве росгвардейцы задержали ударившего продавщицу бутылкой мужчину

В Москве сотрудники Росгвардии задержали 49-летнего мужчину, который во время ссоры с продавщицей супермаркета ударил ее бутылкой по голове, сообщает столичное управление ведомства. Судя по видео, на помощь женщине пришел охранник заведения и подсечкой уронил дебошира на пол.

В ходе инцидента 49-летний житель Москвы ударил женщину бутылкой в область головы. За потерпевшую вступился охранник торгового объекта, после чего между ним и дебоширом произошла потасовка. Прибывшие сотрудники Росгвардии задержали нарушителя, — говорится в сообщении.

Прибывшие на место происшествия медики госпитализировали продавщицу с подозрением на сотрясение мозга. Задержанного же передали в руки полиции.

