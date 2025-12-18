Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
18 декабря 2025 в 10:22

Москвич обиделся на продавщицу и ударил ее бутылкой по голове

В Москве росгвардейцы задержали ударившего продавщицу бутылкой мужчину

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В Москве сотрудники Росгвардии задержали 49-летнего мужчину, который во время ссоры с продавщицей супермаркета ударил ее бутылкой по голове, сообщает столичное управление ведомства. Судя по видео, на помощь женщине пришел охранник заведения и подсечкой уронил дебошира на пол.

В ходе инцидента 49-летний житель Москвы ударил женщину бутылкой в область головы. За потерпевшую вступился охранник торгового объекта, после чего между ним и дебоширом произошла потасовка. Прибывшие сотрудники Росгвардии задержали нарушителя, — говорится в сообщении.

Прибывшие на место происшествия медики госпитализировали продавщицу с подозрением на сотрясение мозга. Задержанного же передали в руки полиции.

Ранее в Кирово-Чепецке сотрудники Росгвардии задержали 38-летнего мужчину в состоянии алкогольного опьянения, который кричал, размахивал руками и бил посуду в кафе. По данным администрации заведения, мужчина вел себя агрессивно, мешая работникам и гостям. После задержания нарушителя доставили в отделение полиции для дальнейшего разбирательства.

Россия
Москва
Росгвардия
дебоширы
супермаркеты
