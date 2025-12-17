Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 декабря 2025 в 21:45

Пьяный дебошир разбил посуду в кафе и познакомился с росгвардейцами

Пьяный житель Кирово-Чепецка разбил посуду в кафе и был задержан Росгвардией

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В Кирово-Чепецке сотрудники Росгвардии задержали 38-летнего мужчину в состоянии алкогольного опьянения, который кричал, размахивал руками и бил посуду в кафе, сообщили в пресс-службе ведомства. Инцидент произошел около 04:00 мск.

В помещении был выявлен посетитель 1987 года рождения, который, по словам администратора, находился в состоянии алкогольного опьянения, громко кричал, размахивал руками, мешал персоналу и отдыхающим, — сказано в сообщении.

По данным администрации заведения, мужчина вел себя агрессивно, мешая работникам и гостям. После задержания нарушителя доставили в отделение полиции для дальнейшего разбирательства.

Ранее в Казани в одно из зданий федерального университета ворвался полуобнаженный мужчина. Как сообщает источник, дебошир выломал дверь и прошел через турникеты. Сотрудникам пришлось вызвать наряд полиции, который прибыл на место через 15 минут.

До этого пьяный пассажир сорвал вылет рейса Сочи — Санкт-Петербург, устроив на борту конфликт из-за излишней ласковости к соседней супружеской паре. Самолет пришлось развернуть со взлетной полосы и задержать почти на два часа до прибытия полиции, которая выдворила дебошира.

Росгвардия
дебоширы
задержания
кафе
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«С честью»: Медведев озвучил ожидания России от 2026 года
ПВО отразила массированную атаку ВСУ над Севастополем
В Госдуме спрогнозировали переизбыток врачей через 10 лет
«Сложно обманывать»: детали шоу «Тайный миллионер», что сказала Диброва
В США признали, что Украина оказалась на грани банкротства
В Британии признали, что гарантии для Украины невозможны без согласия РФ
Пьяный дебошир разбил посуду в кафе и познакомился с росгвардейцами
Дед Мороз из Великого Устюга приехал в Париж
Подрыв на освобожденной территории ДНР привел к гибели сотрудницы МВД
Мальчик установил мировой рекорд по рыбной ловле
«Растопчет всех»: экс-жена Товстика оставила грозное послание
Вернувшийся из НХЛ вратарь сравнил жизнь в США и России
«Еле говорю»: Лещенко раскрыл правду о состоянии здоровья
Закон о тишине в Курской области и Курске: новые правила в конце 2025 года
В Госдуме перенесли круглый стол с участием Долиной
«ЕС уже приговорен»: идеолог АдГ об отношениях с Россией и успехе БРИКС
Балашиха погрузилась во тьму второй раз за два дня
Европейцев в очередной раз уличили в саботаже переговоров по Украине
Диснейленд в Париже терпит мусорный коллапс
Политолог объяснил интерес западных СМИ к прямой линии Путина
Дальше
Самое популярное
Селедку под шубой готовлю теперь по-фински. Добавляю 2 ингредиента — получается свежее и вкуснее классики
Общество

Селедку под шубой готовлю теперь по-фински. Добавляю 2 ингредиента — получается свежее и вкуснее классики

Салат для ленивых — нежный, быстрый и обалдеть какой вкусный: нарезал, заправил майонезом — готово
Общество

Салат для ленивых — нежный, быстрый и обалдеть какой вкусный: нарезал, заправил майонезом — готово

Никаких сложных гарниров в Новый год. Готовлю антрекоты с картофелем дофинуаз. Сливочно-сырная нежность и сочное мясо
Общество

Никаких сложных гарниров в Новый год. Готовлю антрекоты с картофелем дофинуаз. Сливочно-сырная нежность и сочное мясо

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.