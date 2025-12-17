Пьяный дебошир разбил посуду в кафе и познакомился с росгвардейцами

Пьяный дебошир разбил посуду в кафе и познакомился с росгвардейцами Пьяный житель Кирово-Чепецка разбил посуду в кафе и был задержан Росгвардией

В Кирово-Чепецке сотрудники Росгвардии задержали 38-летнего мужчину в состоянии алкогольного опьянения, который кричал, размахивал руками и бил посуду в кафе, сообщили в пресс-службе ведомства. Инцидент произошел около 04:00 мск.

В помещении был выявлен посетитель 1987 года рождения, который, по словам администратора, находился в состоянии алкогольного опьянения, громко кричал, размахивал руками, мешал персоналу и отдыхающим, — сказано в сообщении.

По данным администрации заведения, мужчина вел себя агрессивно, мешая работникам и гостям. После задержания нарушителя доставили в отделение полиции для дальнейшего разбирательства.

Ранее в Казани в одно из зданий федерального университета ворвался полуобнаженный мужчина. Как сообщает источник, дебошир выломал дверь и прошел через турникеты. Сотрудникам пришлось вызвать наряд полиции, который прибыл на место через 15 минут.

До этого пьяный пассажир сорвал вылет рейса Сочи — Санкт-Петербург, устроив на борту конфликт из-за излишней ласковости к соседней супружеской паре. Самолет пришлось развернуть со взлетной полосы и задержать почти на два часа до прибытия полиции, которая выдворила дебошира.