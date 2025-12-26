Новый год — 2026
26 декабря 2025 в 19:50

Россиянам рассказали об уловках квартирных воров

Росгвардия: квартирные воры подбрасывают под дверь мешок с мусором

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Квартирные воры могут подбрасывать под дверь мешок с мусором, сообщил начальник управления вневедомственной охраны столичного главка Росгвардии Александр Романенко. По его словам, которые передает РИА Новости, таким образом они проверяют, живет ли кто дома.

Если мы говорим о квартире, то бывает, что преступники кладут мешочек с мусором и наблюдают за ним. Если человек заходит и выходит, он обязательно его уберет. А если этот мешочек находится там на протяжении нескольких дней, то они делают определенные выводы, — сообщил он.

Романенко добавил, что злоумышленники могут оставлять нити возле дверей, чтобы проверить, открывалась ли она. Он рекомендовал гражданам попросить близких или соседей присматривать за жильем и сообщать обо всем подозрительном, а также предложил установить техническую защиту своей недвижимости, имущества и транспорта.

Ранее житель Егорьевска Московской области устроил разгром в местном магазине «Дикси» после неудачной попытки украсть бутылку шампанского. На его действия обратил внимание другой посетитель и отобрал у него игристое, что разозлило неудачливого вора. Обиженный мужчина начал крушить все вокруг.

