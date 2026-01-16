Атака США на Венесуэлу
16 января 2026 в 10:26

В Севастополе сорвали диверсии

ФСБ предотвратила теракты на транспорте в Севастополе

В Севастополе задержан молодой человек, который пытался совершить теракты на объектах транспортной инфраструктуры — железнодорожной станции и электроподстанции, сообщает УФСБ по Республике Крым и городу Севастополю. По данным ведомства, 19-летний россиянин действовал по указанию телефонных мошенников, передает ТАСС.

По заданию украинских кураторов он прибыл в город Севастополь и осуществлял разведку объектов транспортной инфраструктуры и топливно-энергетического комплекса на территории города, — отметили там.

Он поджег батарейный шкаф на железнодорожной станции в городе Инкермане, после — попытался поджечь трансформаторную электроподстанцию в Нахимовском районе Севастополя. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Тем временем появилась информация, что украинские спецслужбы втянули четырех подростков из Москвы и Чувашии в диверсии, завербовав их через сайты и чаты для знакомств. Злоумышленники представлялись им девушками, желавшими познакомиться.

ФСБ
происшествия
Севастополь
теракты
