16 января 2026 в 10:22

Стало известно о поимке завербованных через чаты для знакомств подростков

ФСБ: украинские спецслужбы втянули четырех детей в диверсии через чаты знакомств

Фото: ЦОС ФСБ РФ
Украинские спецслужбы втянули четырех подростков из Москвы и Чувашии в диверсии, завербовав их через сайты и чаты для знакомств, сообщили в Центре общественных связей ФСБ России. По данным ведомства, передает ТАСС, злоумышленники представлялись им девушками, желавшими познакомиться.

В Московском регионе и Чувашской Республике пресечена деятельность четырех подростков в возрасте 15-17 лет, совершивших по заданиям украинских спецслужб поджоги автомобилей сотрудников правоохранительных органов и помещений в зданиях торговых центров, — говорится в сообщении.

Под видом девушек работники спецслужб выясняли координаты школ, торговых центров и адреса проживания граждан. После этого с детьми связывались лжесотрудники правоохранительных органов, утверждая что переданная информация использовалась ВСУ для планирования атак дронами. После этого подростков заставляли поджигать машины сотрудников силовых структур и помещения в торговых центрах.

Ранее сотрудники ФСБ предотвратили планировавшийся украинскими спецслужбами теракт на железнодорожном мосту в Пермском крае. В городе Чусовом задержали гражданина РФ 1972 года рождения, который действовал по указке мошенников.

Россия
ФСБ
подростки
вербовка
Украина
