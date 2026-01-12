ФСБ предотвратила теракт на железнодорожном мосту

Сотрудники ФСБ предотвратили планировавшийся украинскими спецслужбами теракт на железнодорожном мосту в Пермском крае, передает Центр общественных связей ведомства. По информации ТАСС, по данному факту в городе Чусовом задержан гражданин России 1972 года рождения, действовавший по указанию мошенников.

Предотвращен террористический акт, планировавшийся украинскими спецслужбами на Чусовском железнодорожном мосту Свердловской железной дороги, — сказано в сообщении.

По словам задержанного, сначала он перевел на «безопасные счета» 350 тыс. рублей под воздействием мошенников. После этого с ним связались «правоохранители» и предложили помочь вернуть эти средства. В связи с этим мужчина изготовил самодельное взрывное устройство для теракта в рамках якобы проводимой проверки антитеррористической защищенности объектов транспортной инфраструктуры региона.

До этого в Пензенской области также был задержан местный житель по делу о содействии террористической деятельности. 44-летний мужчина переводил денежные средства запрещенной организации, члены которой находятся за границей, в том числе на Украине. Общая сумма переводов превысила 100 тыс. рублей.