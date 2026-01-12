Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
12 января 2026 в 09:48

ФСБ предотвратила теракт на железнодорожном мосту

ФСБ предотвратила теракт на железнодорожном мосту в Пермском крае

ФСБ ФСБ Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Сотрудники ФСБ предотвратили планировавшийся украинскими спецслужбами теракт на железнодорожном мосту в Пермском крае, передает Центр общественных связей ведомства. По информации ТАСС, по данному факту в городе Чусовом задержан гражданин России 1972 года рождения, действовавший по указанию мошенников.

Предотвращен террористический акт, планировавшийся украинскими спецслужбами на Чусовском железнодорожном мосту Свердловской железной дороги, — сказано в сообщении.

По словам задержанного, сначала он перевел на «безопасные счета» 350 тыс. рублей под воздействием мошенников. После этого с ним связались «правоохранители» и предложили помочь вернуть эти средства. В связи с этим мужчина изготовил самодельное взрывное устройство для теракта в рамках якобы проводимой проверки антитеррористической защищенности объектов транспортной инфраструктуры региона.

До этого в Пензенской области также был задержан местный житель по делу о содействии террористической деятельности. 44-летний мужчина переводил денежные средства запрещенной организации, члены которой находятся за границей, в том числе на Украине. Общая сумма переводов превысила 100 тыс. рублей.

ФСБ
Пермский край
теракты
железные дороги
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Дизайнер рассказала, какая одежда чаще всего визуально полнит
В Сети появились кадры драки на концерте Меладзе
Mattel выпустила куклу Барби с аутизмом
На популярном кемеровском курорте остановили работу канатной дороги
«Должны уважаться»: в Китае «осадили» США за притязания на Арктику
Рекордные снегопады на Аляске привели к затоплению судов
Политолог ответил, рискнут ли США начать военную операцию в Иране
Россияне назвали источник опоры в сложных ситуациях
Встреча с медузой чуть не оставила женщину без ноги
Лучший рецепт греческого салата: простой и оригинальный вариант
Подозреваемый в шпионаже экс-министр получил политическое убежище в Венгрии
Стало известно, сколько денег Долина может задолжать Лурье из-за жилья
«Могут стать целью»: в Британии раскрыли последствия слов Хили о Путине
В России «упал» СДЭК
Бешеная рысь напала на ребенка в детском лагере под Уфой
Удары по Украине сегодня, 12 января: какие цели ВСУ поражены, последствия
Магнитные бури сегодня, 12 января: что завтра, повышенное давление, боли
Вместо песочного печенья — творожные звездочки с лимонной цедрой. Рассыпчатые, нежные и очень душистые
В Стамбуле из-за наркоскандала начали сносить пятизвездочный отель
На Западе признали, что Европа впала в зависимость от спутников США
Дальше
Самое популярное
Картофель в духовке «как на костре»: бесподобный гарнир к курице, мясу и рыбе
Общество

Картофель в духовке «как на костре»: бесподобный гарнир к курице, мясу и рыбе

Ваша духовка создаст идеальный ужин: картофельная запеканка «Французский гратен». Тонкие ломтики в нежном сливочном соусе
Общество

Ваша духовка создаст идеальный ужин: картофельная запеканка «Французский гратен». Тонкие ломтики в нежном сливочном соусе

Суп шурпу готовлю так — идеальный зимний вариант: секрет в жареном луке и говядине
Общество

Суп шурпу готовлю так — идеальный зимний вариант: секрет в жареном луке и говядине

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.