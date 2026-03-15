Россиянка нарвалась на женатого брачного афериста с шестью детьми

Россиянка Екатерина едва не стала жертвой брачного афериста из Италии, который заводил романы с женщинами ради выгоды. По ее словам, которые приводит РИА Новости, 52-летний мужчина, представившийся итальянцем Джо, оказался выходцем из Индии по имени Джозеф-Раджеш.

При этом, мужчина уже был женат на уроженке Белоруссии Татьяне, которая не может с ним развестись из-за нехватки денег на адвоката. Позже выяснилось, что у афериста шестеро детей от пяти женщин, а гражданином Италии он стал, как отец ребенка от итальянки.

Он прямо сказал, что надеялся, что я никогда не узнаю правду. Но такие вещи рано или поздно всплывают, — сказала она.

Ранее сообщалось, что пожилая британка Жаклин Дьюб рассталась с 26-летним любовником из Египта. Женщина заметила, что почти все расходы в отношениях ложатся на нее и, потратив 4 тыс. фунтов стерлингов (420 тыс. рублей), она решила положить конец отношениям.

ДО этого эксперт по семейным отношениям Валентина Закоцола рассказала, что брачные аферисты в начале отношений очень внимательные, говорят комплименты, при этом постоянно жалуются на материальные проблемы. По ее словам, они всеми силами стараются влюбить в себя женщину, лишив возможности мыслить критически.