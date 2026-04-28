28 апреля 2026 в 10:23

Раскрыта новая схема мошенников с выводом денег

Доцент Щербаченко: мошенники предлагают процент за якобы помощь с выводом денег

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Мошенники начали новую массовую рассылку с предложением «заработка» на выводе средств, якобы попавших под санкции, заявил NEWS.ru доцент Финансового университета при правительстве России Петр Щербаченко. По его словам, легенда у злоумышленников одна — им требуются посредники, а фактически жертве предлагают стать дроппером.

Появилась новая массовая рассылка мошенников: заработок на выводе средств из-за санкций. Они размещают сообщения, якобы предлагают за процент помощь с выводом денег, иногда упоминают обход ограничений. Легенда одна — из-за санкций нужны посредники. Фактически жертве предлагают стать дроппером. Как это подают? Якобы это легкий заработок без навыков, все легально, просто переводите средства, а вам будет комиссия с каждой операции, — пояснил Щербаченко.

Он отметил, что на самом деле через человека прогоняют чужие, часто украденные деньги, а его карты и счета используют как транзит. По его словам, это не посредничество, а прямое участие в отмывании средств и мошенничестве, которое заканчивается блокировкой счетов, попаданием в базы дропперов и уголовной ответственностью.

Что на самом деле происходит внутри схемы «заработка» на выводе средств? Мошенники через вас прогоняют чужие, часто украденные деньги. Они используют ваши карты и счета как транзит. Вы становитесь частью схемы отмывания. Никакого посредничества — это участие в незаконных операциях, в мошенничестве. Чем это заканчивается? Блокировкой счетов и карт, попаданием в базы как дроппер, сложностями с открытием банковских карт и вкладов. Также возможна уголовная ответственность, — заключил Щербаченко.

Ранее специалист по кибербезопасности Тимофей Воронин заявил, что злоумышленники стали использовать схемы обмана россиян, выдавая себя за банки, предлагающие ипотечные кредиты. По его словам, мошенники привлекают граждан, обещая им выгодные условия займа или денежное вознаграждение за участие в финансовых операциях.

Дмитрий Бугров
Наталья Наволоцкая
