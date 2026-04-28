Раскрыта новая схема мошенников с выводом денег

Появилась новая массовая рассылка мошенников: заработок на выводе средств из-за санкций. Они размещают сообщения, якобы предлагают за процент помощь с выводом денег, иногда упоминают обход ограничений. Легенда одна — из-за санкций нужны посредники. Фактически жертве предлагают стать дроппером. Как это подают? Якобы это легкий заработок без навыков, все легально, просто переводите средства, а вам будет комиссия с каждой операции, — пояснил Щербаченко.

Что на самом деле происходит внутри схемы «заработка» на выводе средств? Мошенники через вас прогоняют чужие, часто украденные деньги. Они используют ваши карты и счета как транзит. Вы становитесь частью схемы отмывания. Никакого посредничества — это участие в незаконных операциях, в мошенничестве. Чем это заканчивается? Блокировкой счетов и карт, попаданием в базы как дроппер, сложностями с открытием банковских карт и вкладов. Также возможна уголовная ответственность, — заключил Щербаченко.

Ранее специалист по кибербезопасности Тимофей Воронин заявил, что злоумышленники стали использовать схемы обмана россиян, выдавая себя за банки, предлагающие ипотечные кредиты. По его словам, мошенники привлекают граждан, обещая им выгодные условия займа или денежное вознаграждение за участие в финансовых операциях.