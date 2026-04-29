29 апреля 2026 в 07:30

HR-эксперт ответила, почему потеря работы для женщин становится катастрофой

HR-эксперт Болгова: с потерей работы женщина утрачивает самодостаточность

Потеря работы для женщины нередко становится не просто финансовой проблемой, а глубоким личностным кризисом, в ходе которого утрачивается ощущение самодостаточности и независимости, заявила NEWS.ru эксперт по подбору персонала, HR-консультант Антонина Болгова. По ее словам, потеря профидентичности переживается многими представительницами слабого пола болезненнее, чем прямые денежные трудности.

Психологи подтверждают: потеря профессиональной идентичности для многих женщин переживается болезненнее финансовых трудностей. Потерять работу для представительницы слабого пола — это не просто карьерный эпизод, а личностный кризис. Для многих женщин трудоустройство — это не про доход, а про самостоятельность, признание и ответ на вопрос: «Кто я?» Когда эта часть исчезает, возникает пустота, которую сложно заполнить внешним благополучием. Женщина теряет не только источник дохода, но и ощущение самодостаточности — финансовую независимость, возможность опираться на себя и принимать решения, — сказала Болгова.

HR-консультант добавила, что после замужества женщину часто начинают воспринимать прежде всего через ее семейную роль. По словам эксперта, вместе с этим приходят новые ожидания: соответствовать, быть идеальной, не ошибаться. Она отметила, что именно тогда возникает внутренний конфликт.

Ранее HR-эксперт Оксана Волкина рассказала, что современная молодежь, воспитанная в эпоху без дефицитов, не готова мириться с неудобствами и ограничениями. Именно поэтому, по ее словам, молодые люди требуют комфортных условий буквально с первого дня работы.

Дмитрий Бугров
Наталья Наволоцкая
