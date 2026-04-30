«Выстрадали эту победу»: Ватутин и игроки ЦСКА о триумфе в Евролиге-2006

30 апреля исполнилось 20 лет с момента первой победы московского ЦСКА в баскетбольной Евролиге. В «Финале четырех» в Праге армейцы сначала обыграли испанскую «Барселону», а затем в решающем матче одолели израильский «Маккаби». Как ЦСКА шел к трофею, что говорили о триумфе игроки команды 2006 года, какие подарки получили за победу — в материале NEWS.ru.

Какие изменения произошли в ЦСКА перед победным сезоном

Начиная с 2003 года ЦСКА неизменно играл в «Финале четырех», но взять медали удалось лишь однажды — армейцы стали бронзовыми призерами в 2004-м. Перед сезоном-2005/06 в команде сменили главного тренера: на место серба Душана Ивковича пришел итальянец Этторе Мессина. К сильному составу клуба присоединились три новичка топ-уровня — американец Траджан Лэнгдон, который имел опыт игры в Национальной баскетбольной ассоциации (NBA), а также выступавшие в Италии габаритный словенец Матьяж Смодиш и легкий форвард Дэвид Вантерпул.

Как ЦСКА шел к решающему матчу Евролиги-2006

У Мессины не сразу получилось внедрить новичков в игровые схемы команды — ЦСКА начал триумфальный сезон Евролиги с двух поражений. Армейцы проиграли еще две игры до конца первого группового этапа. С балансом побед и поражений 10-4 ЦСКА занял третье место в группе C. В топ-16 армейцы проиграли всего один раз и стали первыми в квартете с испанским «Таугресом», литовским «Летувос Ритасом» и немецким «Бамбергом». Последним соперником на пути к «Финалу четырех» стал турецкий «Эфес Пилсен». Армейцы одержали две победы в Москве и Стамбуле.

В полуфинальном раунде, где ЦСКА очень часто оступался, соперником команды стала испанская «Барселона». Матч начался тяжело — первую четверть армейцы завершили с «-5», а в середине второй уступали уже 10 очков. Переломным моментом стали технический фол словенского форварда «Барселоны» Грегора Фучки и удачные дальние попадания Джона Роберта Холдена по прозвищу Black Russian. Всего в той встрече он набрал 19 очков (столько же у Теодораса Папалукаса) и сделал пять точных трехочковых бросков. В начале второй половины ЦСКА совершил рывок 11:0. Вторая, третья и четвертые четверти остались за москвичами. На табло горел итоговый счет 84:75, впереди был финал с «Маккаби».

Матч ЦСКА — «Маккаби» (Израиль)

Как завершился финал Евролиги-2006

Мессина так описывал соперника перед финальной игрой: «Это лев. И он хочет нас съесть». Настрой итальянца был понятен. Израильский клуб шел за третьим титулом подряд. Спустя три минуты после начала поединка ЦСКА проигрывал 0:7, но к середине четверти равновесие уже восстановилось. Счет 7:7 на табло установил Алексей Саврасенко, сделав нетипичный для себя слэм-данк. По словам президента ЦСКА Андрея Ватутина, это один из самых ярких эпизодов финальной встречи.

«Самый памятный момент — то, как мы оправились от рывка «Маккаби» на старте матча. Алексей Саврасенко поставил блок-шот, убежал в быстрый отрыв и, к удивлению многих, вколотил мощный данк. Леша нечасто забивал сверху», — заявил Ватутин в интервью NEWS.ru.

Первый отрезок команды завершили вничью — 18:18. По итогам второй четверти ЦСКА удалось немного оторваться (35:30), но к концу третьей «Маккаби» практически догнал соперника (49:48). Решающий отрезок получится самым упорным и результативным. В начале четверти ЦСКА совершил рывок 6:0, но соперник ответил серией — 55:55. После второго ударного отрезка «Маккаби» уже не смог вернуться в игру. Следующие несколько минут завершились со счетом 11:4 в пользу армейцев, а после штрафных Папалукаса на табло оставалась всего лишь минута. За нее израильтянам удалось лишь немного приблизиться, а финальный счет установил Лэнгдон бросками с линии — 73:69.

Андрей Ватутин

Что говорили члены команды ЦСКА 2006 года о финальном матче Евролиги

Президент ЦСКА Сергей Кущенко отмечал, что в том сезоне армейцы не были фаворитом Евролиги. По его словам, в отличие от 2005 года, команда выступала очень неровно. Кущенко подчеркнул, что одним из переломных моментов сезона стала травма центрового Дэвида Андерсена.

«Он получил серьезную травму в январе во время матча в Мадриде с «Реалом». Мы только начали налаживать игру, и вдруг все накрылось медным тазом. Но этот случай только мобилизовал команду. Мы приехали в Прагу далеко не фаворитами. Все ставили на «Маккаби» и «Барселону». У Мессины в столиц Чехии заболел ребенок, но Этторе сохранял спокойствие. Это передавалось и команде, и тренерскому штабу. У меня тоже не было никакого нервяка. Многие вещи не имели отношения к баскетболу, и все это вылилось в победу», — сказал Кущенко.

Центровой Саврасенко отмечал, что в команде все понимали важность предстоящих игр. По его словам, баскетболистам нужно было на каждой тренировке и игре отработать на 120%.

«Мессина не мог присутствовать на тренировке перед игрой с «Барселоной» Представляете состояние нашего тренера, когда он выводил команду на матч? Он знал, что нужно дать результат, и при этом помнил, что в больнице находится его ребенок. Мы выходили на матч, зная, что нам нужно отыграть и за себя, и за своего тренера», — отметил Саврасенко.

Он также рассказал, как после победного финала предлагал Кущенко сходить в раздевалку соперника.

«После матча кто-то смеялся, кто-то плакал, мне кажется, Лэнгдон. Шампанского не было, за ним кто-то сбегал. Я предложил Сергею Валентиновичу Кущенко сходить в раздевалку «Маккаби»: там и шампанское, и победные бейсболки были заготовлены заранее», — говорил Саврасенко.

Игрок сборной России по баскетболу Алексей Саврасенко

Форвард Владимир Дячок вспоминал, что у ЦСКА был очень сильный состав, но никто не воспринимал команду всерьез. По его словам, все ждали финал «Маккаби» — «Барселона».

«Нашей команде это только добавляло мотивации. Переломным стал момент, когда Фучка получил фол, и тут же схлопотал технический за споры. Лэнгдон реализовал четыре штрафных. После полуфинала сразу стало ясно, что все ребята приехали в Прагу за победой. Этот сезон и следующий были лучшими в карьере Теодороса Папалукаса», — отметил Дячок.

Баскетболист также рассказал, что после победы в Евролиге-2006 всю команду наградили Орденами Дружбы.

«Мы побывали на приеме у Сергея Борисовича Иванова. Сергей Борисович подарил Папалукасу модель танка. Он обещал подарить танк, вот и подарил! Остальным вручили макеты автоматов ППШ — оружия Победы. Кущенко от себя подарил всем золотые часы с гравировкой», — вспоминал Дячок.

Триумф ЦСКА в баскетбольной Евролиге в 2006 году является знаковым событием, потому что до этого армейцы 35 лет не завоевывали еврокубок, заявил NEWS.ru Ватутин. По его словам, для победы в таком турнире нужно прилично пострадать.

«Нам удалось добиться победы в первую очередь благодаря потрясающему настрою. Те, кто пережил поражение в Москве годом ранее, горели желанием реабилитироваться. Те, кто пришли летом, хотели доказать, что в них поверили не зря. Класс той команды был очень высок, она заслуживала золота. За предыдущие годы клуб приобрел колоссальный опыт решающих матчей, из ошибок были сделаны верные выводы», — сказал Ватутин.

С момента триумфа в Праге ЦСКА еще трижды выигрывал Евролигу: в 2008, 2016 и 2019 годах. По словам Ватутина, после первой победы армейцев в стране возник бум интереса к баскетболу. В 2007-м мужская сборная России стала чемпионом Европы. В составе золотой команды выступали четыре игрока ЦСКА: Холден, Саврасенко, Антон Понкрашов и Захар Пашутин.

Читайте также:

«Выстрадали эту победу»: Ватутин о 20-летии триумфа ЦСКА в Евролиге

«Лишь бы купить»: Свищев о лимите на легионеров, букмекерах, Олимпиаде-2026

«Пнули клубок змей»: Казанский о футбольных судьях, РПЛ, хоккее в РФ и КВН

«До сих пор мурашки»: Голубков о золоте Паралимпиады, Большунове и хайпе

«В профессии таких людей больше нет»: Казанский о Розанове, Уткине, Елагине