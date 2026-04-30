В МИД РФ высказались о возможном применении ядерного оружия на Украине

Представитель МИД РФ Андрей Белоусов опроверг появившиеся сообщения о якобы обсуждении в России возможности применения ЯО на Украине, передает ТАСС. По его словам, такие спекуляции направлены на усиление антироссийской риторики и создание истерии вокруг темы ядерной безопасности.

Считаем необходимым опровергнуть беспочвенные спекуляции насчет того, что в России якобы рассматривают возможность применения ядерного оружия на Украине или угрожают его применением. Очевидно, что это делается специально с целью нагнетания антироссийской истерии, — сказал Белоусов.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова заметила, что западные покровители Украины всеми силами препятствуют завершению конфликта. По ее словам, в Киеве сохраняют иллюзию нанесения России «стратегического поражения». Пока на Украине не наблюдается политической воли к миру, и европейские спонсоры поддерживают режим в этой тенденции, отметила Захарова. Страны Великобритании и Европейского союза делают все, чтобы затянуть конфликт и не допустить даже намека на его скорое завершение, резюмировала дипломат.