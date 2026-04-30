Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
30 апреля 2026 в 02:35

Флотилия с гуманитарной помощью подала сигнал бедствия у берегов Газы

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Активисты объединения «Глобальная флотилия Сумуда» сообщили о подаче сигнала бедствия в районе следования их судов к сектору Газа, сообщили в пресс-службе организации. По их данным, к кораблям приблизились катера с вооруженными людьми, представившимися израильтянами.

К нашим лодкам приблизились военные скоростные катера, назвавшиеся «израильскими», которые направили лазеры и полуавтоматическое штурмовое оружие, приказывая участникам выстроиться и встать на четвереньки. Связь между лодками была подавлена, был подан сигнал SOS, — сказано в сообщении.

Ранее спикер парламента Турции Нуман Куртулмуш заявил, что главной целью Израиля на Ближнем Востоке является не Иран. По его словам, еврейское государство вынашивает планы создания в «библейских границах» так называемого Великого Израиля от Нила до Евфрата, который будет включать в себя турецкую территорию.

До этого представитель турецкой правящей Партии справедливости и развития Омер Челик заявил: Израиль стал препятствием на пути ко второму этапу урегулирования ситуации в секторе Газа. По его мнению, Тель-Авив не выполнил все обязательства первого этапа и пытается сорвать процесс.

Мир
корабли
сигналы
сектор Газа
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.