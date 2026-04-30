Флотилия с гуманитарной помощью подала сигнал бедствия у берегов Газы

Активисты объединения «Глобальная флотилия Сумуда» сообщили о подаче сигнала бедствия в районе следования их судов к сектору Газа, сообщили в пресс-службе организации. По их данным, к кораблям приблизились катера с вооруженными людьми, представившимися израильтянами.

К нашим лодкам приблизились военные скоростные катера, назвавшиеся «израильскими», которые направили лазеры и полуавтоматическое штурмовое оружие, приказывая участникам выстроиться и встать на четвереньки. Связь между лодками была подавлена, был подан сигнал SOS, — сказано в сообщении.

Ранее спикер парламента Турции Нуман Куртулмуш заявил, что главной целью Израиля на Ближнем Востоке является не Иран. По его словам, еврейское государство вынашивает планы создания в «библейских границах» так называемого Великого Израиля от Нила до Евфрата, который будет включать в себя турецкую территорию.

До этого представитель турецкой правящей Партии справедливости и развития Омер Челик заявил: Израиль стал препятствием на пути ко второму этапу урегулирования ситуации в секторе Газа. По его мнению, Тель-Авив не выполнил все обязательства первого этапа и пытается сорвать процесс.