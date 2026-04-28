Политик рассказал, что мешает дальнейшему урегулированию ситуации в Газе

Израиль стал препятствием на пути ко второму этапу урегулирования ситуации в секторе Газа, заявил представитель турецкой правящей «Партии справедливости и развития» Омер Челик. По его мнению, которое приводит РИА Новости, Тель-Авив не выполнил все обязательства первого этапа и пытается сорвать процесс.

По сути, должен был начаться второй этап, однако Израиль не выполняет ни одного из обязательств первого этапа и пытается сорвать процесс, — сказал Челик.

Политик подчеркнул, что Израиль должен прекратить насилие в отношении жителей Газы и не препятствовать доставке гуманитарной помощи в анклав. Он добавил, что необходимо предотвратить нарастание напряженности на Западном берегу реки Иордан.

Ранее спикер парламента Турции Нуман Куртулмуш заявил, что главной целью Израиля на Ближнем Востоке является не Иран. По его словам, еврейское государство вынашивает планы создания в «библейских границах» так называемого Великого Израиля от Нила до Евфрата, который будет включать в себя турецкую территорию.