Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
30 апреля 2026 в 00:41

В Росатоме подтвердили продолжение проекта АЭС «Бушер»

Ульянов: персонал из РФ вернется на АЭС «Бушер» после стабилизации обстановки

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Российский персонал вернется к работе на АЭС «Бушер» в кратчайшие сроки после стабилизации военной обстановки, сообщил «Известиям» постпред РФ при отделении ООН и других международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Что же касается возвращения российского персонала на АЭС «Бушер», то это произойдет в кратчайшие сроки после того, как это позволит военная обстановка. <...> В любом случае, госкорпорация «Росатом» твердо настроена на продолжение осуществления этого проекта, — заявил Ульянов.

Ранее глава Росатома Алексей Лихачев отметил, что Росатом планирует максимально быстро возобновить строительство новых блоков АЭС «Бушер» в Иране, как только наступит мир на Ближнем Востоке. Кроме того, он добавил, что после начала военных ударов по Ирану с АЭС «Бушер» было эвакуировано более 600 российских специалистов.

Недавно пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что АЭС «Бушер» в Иране не получила повреждений в результате атак, однако ситуация была потенциально очень опасной. По его словам, никаких негативных последствий для станции нет.

Мир
Иран
АЭС
Михаил Ульянов
Росатом
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Трамп заявил об изменениях в размещении войск США в Германии
Трамп похоронит НАТО: конфликт с Испанией станет началом конца
Очевидцы сообщили о взрывах в Дзержинске
Макгрегор усомнился в эффективности помощи ЕС для Украины
«Я главный Козел страны». Киркоров о браке с Пугачевой, Галкине, Баскове
В России объявили сокращенный рабочий день
В России вступил в силу ГОСТ на маникюр
Суд изъял у экс-замглавы Минтранса Семенова активы на 6 млрд рублей
Раскрыты подробности о тайной дочери Пиманова и Погодиной
Путин подтвердил готовность России к сотрудничеству в рамках ДНЯО
Спасаемся от простатита: элементарные, но работающие советы врачей
Блестящие пиджаки, прически, пластика: как менялся образ Киркорова — фото
Пугачева, развод, пластика: как Киркоров изменился за 41 год на сцене
Очевидцы сообщили, что над Липецком прогремела серия мощных взрывов
Один человек ранен при атаке ВСУ на Волгоградскую область
Авианосец США «Джеральд Форд» покинет Ближний Восток
В Госдуме оценили разговор Путина и Трампа
Путин обсудил с Кадыровым ликвидацию последствий наводнений в регионе
Трое мужчин пострадали при ударах беспилотников в Белгородской области
Дальше
Самое популярное
3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно
Семья и жизнь

3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно

Смешиваю сметану со сгущенкой и кофе — через 10 минут торт «Латте» готов, нежнее и быстрее, чем в кофейне
Общество

Смешиваю сметану со сгущенкой и кофе — через 10 минут торт «Латте» готов, нежнее и быстрее, чем в кофейне

Нарезаю тесто на полоски и просто закручиваю: через 20 минут яблочные розочки готовы, красивый десерт к чаю
Общество

Нарезаю тесто на полоски и просто закручиваю: через 20 минут яблочные розочки готовы, красивый десерт к чаю

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.