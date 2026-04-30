В Росатоме подтвердили продолжение проекта АЭС «Бушер»

Российский персонал вернется к работе на АЭС «Бушер» в кратчайшие сроки после стабилизации военной обстановки, сообщил «Известиям» постпред РФ при отделении ООН и других международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Что же касается возвращения российского персонала на АЭС «Бушер», то это произойдет в кратчайшие сроки после того, как это позволит военная обстановка. <...> В любом случае, госкорпорация «Росатом» твердо настроена на продолжение осуществления этого проекта, — заявил Ульянов.

Ранее глава Росатома Алексей Лихачев отметил, что Росатом планирует максимально быстро возобновить строительство новых блоков АЭС «Бушер» в Иране, как только наступит мир на Ближнем Востоке. Кроме того, он добавил, что после начала военных ударов по Ирану с АЭС «Бушер» было эвакуировано более 600 российских специалистов.

Недавно пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что АЭС «Бушер» в Иране не получила повреждений в результате атак, однако ситуация была потенциально очень опасной. По его словам, никаких негативных последствий для станции нет.