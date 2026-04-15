Песков оценил опасность ситуации на АЭС «Бушер»

АЭС «Бушер» в Иране не получила повреждений в результате атак, однако ситуация была потенциально очень опасной, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, никаких негативных последствий для станции нет, передает интервью India Today.

Это была действительно потенциально очень опасная ситуация. Слава Богу, нет никаких негативных последствий, — сказал Песков.

В начале апреля стало известно, что по атомной электростанции «Бушер» в Иране нанесли удар американские военные. Известно, что на территории станции работали российские специалисты Росатома.

Позже выяснилось, что на станции все еще находятся 20 сотрудников Росатома. В ночь на 14 апреля были эвакуированы 108 человек. Спасенные люди были направлены через Исфахан к ирано-армянской границе. Генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев сообщил, что компания не откажется от строительства блоков АЭС.