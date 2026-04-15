Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
15 апреля 2026 в 18:49

Песков оценил опасность ситуации на АЭС «Бушер»

Песков: АЭС «Бушер» не получила повреждений

АЭС «Бушер» АЭС «Бушер» Фото: Iranian Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press
АЭС «Бушер» в Иране не получила повреждений в результате атак, однако ситуация была потенциально очень опасной, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, никаких негативных последствий для станции нет, передает интервью India Today.

Это была действительно потенциально очень опасная ситуация. Слава Богу, нет никаких негативных последствий, — сказал Песков.

В начале апреля стало известно, что по атомной электростанции «Бушер» в Иране нанесли удар американские военные. Известно, что на территории станции работали российские специалисты Росатома.

Позже выяснилось, что на станции все еще находятся 20 сотрудников Росатома. В ночь на 14 апреля были эвакуированы 108 человек. Спасенные люди были направлены через Исфахан к ирано-армянской границе. Генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев сообщил, что компания не откажется от строительства блоков АЭС.

Иран
Россия
АЭС
Дмитрий Песков
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры
