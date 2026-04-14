14 апреля 2026 в 18:18

Росатом оставил 20 сотрудников на АЭС «Бушер» в Иране

АЭС «Бушер» АЭС «Бушер» Фото: Ahmad Halabisaz/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
На иранской атомной электростанции «Бушер» продолжают находиться 20 сотрудников Росатома, еще 108 человек были эвакуированы ночью, заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев. По его словам, эвакуированные направлены через Исфахан к ирано-армянской границе, передает ТАСС.

На самой станции осталось 20 человек. Это руководитель нашего филиала, его замы, работники блока безопасности и технические инженеры, задача которых <...> обеспечить сохранность нашего жилого городка и работоспособность механизмов, всех объектов стройки. <...> Иранские партнеры тоже увели с площадки рабочих инженеров, осталась лишь охрана, — сказал Лихачев.

Глава Росатома подчеркнул, что госкорпорация не отказывается от строительства второго и третьего блоков АЭС «Бушер» и готова вернуть людей к работе после завершения военного конфликта. 108 человек выехали из Исфахана 14 апреля. Лихачев выразил надежду, что они скоро пересекут границу и через Ереван прилетят в Москву.

Ранее Лихачев заявил, что новое правительство Венгрии будет исходить из интересов венгерского народа и потребностей страны в развитии атомной энергетики. Так он прокомментировал будущее проекта АЭС «Пакш» после победы на выборах партии Петера Мадьяра.

Трамп анонсировал время и место вторых переговоров с Ираном
Главреда российского медиа задержали за взяточничество
«Чтобы господа задумались»: в ГД допустили использование армии за рубежом
ВСУ ранили россиянина в ходе «сафари» на мирных жителей
Норвежский подросток угнал автобус и уехал в Швецию
«Папочка» недоволен: почему Трамп публично унижает НАТО
Туалет в камере, душ раз в неделю: что ждет мужа Лерчек в СИЗО
«Прости засранца»: известный блогер дал совет разведенным мужчинам
Симоньян удивилась рецензиям на свой роман
Коту британского кабмина потребовалось лечение на 122,5 тыс. рублей
Защита Смольянинова решила обжаловать приговор по делу о фейках
Названы страны, которые могут примкнуть к оборонному союзу ФРГ и Украины
«Жив и здоров»: отец Илона Маска высказался о судьбе известного педофила
На экс-замминистра финансов России завели дело за дискредитацию армии
Невролог перечислила факторы риска возникновения деменции
«Малиновый плезир» едва не отправил россиянку на тот свет
Харьковскую швею поставили на воинский учет как медика
Труп беременной любовницы на краю свалки: многодетный отец попал в СИЗО
Путин доверил Львовой-Беловой новый пост для защиты детей
Жену влиятельного европейского политика обвинили в коррупции
Дальше
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача
