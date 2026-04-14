Росатом оставил 20 сотрудников на АЭС «Бушер» в Иране

На иранской атомной электростанции «Бушер» продолжают находиться 20 сотрудников Росатома, еще 108 человек были эвакуированы ночью, заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев. По его словам, эвакуированные направлены через Исфахан к ирано-армянской границе, передает ТАСС.

На самой станции осталось 20 человек. Это руководитель нашего филиала, его замы, работники блока безопасности и технические инженеры, задача которых <...> обеспечить сохранность нашего жилого городка и работоспособность механизмов, всех объектов стройки. <...> Иранские партнеры тоже увели с площадки рабочих инженеров, осталась лишь охрана, — сказал Лихачев.

Глава Росатома подчеркнул, что госкорпорация не отказывается от строительства второго и третьего блоков АЭС «Бушер» и готова вернуть людей к работе после завершения военного конфликта. 108 человек выехали из Исфахана 14 апреля. Лихачев выразил надежду, что они скоро пересекут границу и через Ереван прилетят в Москву.

