США и Израиль вновь обстреляли АЭС «Бушер»

Территория иранской АЭС «Бушер» подверглась ударам со стороны США и Израиля, в результате погиб один сотрудник, передает организация по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) в Telegram-канале. По данным ведомства, атака не затронула ключевые объекты станции и не повлияла на ее работу.

Взрывная волна и осколки повредили одно из зданий. К сожалению, погиб один из сотрудников, — говорится в публикации.

Отмечается, что «Бушер» — это единственная действующая атомная электростанция в Иране. Первый блок был возведен при участии России и подключен к энергосистеме в 2011 году. Строительство второй очереди поставили на паузы из-за боевых действий в регионе.

Ранее серия взрывов прогремела на юго-западе Ирана в нефтехимической зоне в порту Махшахр. Звуки детонации были слышны в течение нескольких минут. Официальные службы и профильные ведомства региона не предоставили точных данных о причинах инцидента.

До этого сообщалось, что над столицей Ирана Тегераном был сбит американский истребитель, предположительно F-35. Отмечается, что воздушную цель поразили над западной частью города. Летчик катапультировался.