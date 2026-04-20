20 апреля 2026 в 18:50

Лихачев раскрыл, когда Росатом возобновит стройку на АЭС в Иране

Лихачев: главной задачей Росатома является перезагрузка стройки АЭС «Бушер»

Алексей Лихачев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Росатом планирует максимально быстро возобновить строительство новых блоков АЭС «Бушер» в Иране, как только наступит мир на Ближнем Востоке, заявил глава российской атомной госкорпорации Алексей Лихачев. По его словам, нужно перезагрузить стройку и двигаться вперед, передает РИА Новости.

Самая главная наша задача, как только наступит мир в этом регионе, — максимально быстро перезагрузить стройку и двигаться вперед в создании объекта (АЭС «Бушер» — NEWS.ru.), — сказал Лихачев.

Кроме того, Лихачев заявил, что после начала военных ударов по Ирану с АЭС «Бушер» были эвакуированы более 600 российских специалистов. По словам руководителя Росатома, в настоящее время на станции остаются 20 сотрудников, добровольно принявших решение не покидать объект, а также четверо работников находятся в Тегеране.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что АЭС «Бушер» в Иране не получила повреждений в результате атак, однако ситуация была потенциально очень опасной. По его словам, никаких негативных последствий для станции нет.

Россия
Иран
Алексей Лихачев
Росатом
