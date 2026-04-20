Росатом раскрыл, сколько россиян эвакуировали с АЭС «Бушер» в Иране

Лихачев: с АЭС «Бушер» эвакуировали более 600 россиян

АЭС «Бушер» Фото: Ahmad Halabisaz/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
После начала ударов по Ирану Росатом эвакуировал с АЭС «Бушер», которая находится на территории республики, более 600 российских сотрудников, заявил глава корпорации Алексей Лихачев. По его словам, в настоящий момент на объекте пребывают 20 человек, которые добровольно приняли решение остаться, а также еще четыре сотрудника находятся в Тегеране, передает РИА Новости.

Мы обоснованно закончили эвакуацию, более 600 человек вывезли с начала военных действий, вывезли их в Россию. Ребята сейчас отдыхают, устанавливаются, — сказал он.

Ранее Лихачев сообщил, что ситуация вокруг АЭС «Бушер» развивается по наихудшему из возможных сценариев. По словам главы корпорации, тот факт, что эскалация ближневосточного кризиса затронула инфраструктуру станции, был вполне предсказуем.

Кроме того, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что иранская АЭС «Бушер» не пострадала от ударов, однако обстановка вокруг объекта была крайне опасной. По словам представителя Кремля, никаких неблагоприятных последствий для станции не зафиксировано.

Россия
Иран
Алексей Лихачев
Росатом
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

