Макгрегор усомнился в эффективности помощи ЕС для Украины

Кредит, предоставленный Евросоюзом Украине, не повлияет на исход конфликта с Россией, заявил бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор. Он отметил, что большая часть выделяемых денежных средств может не доходить до реальных целей.

Нужно учитывать, что 50% этих средств окажутся на офшорных счетах, принадлежащих Зеленскому и всем остальным в его правительстве, включая многих парламентариев, старших офицеров и дипломатов — все они брали все, до чего могли дотянуться, — заявил он.

Макгрегор считает, что поставки вооружений, которые отправляет ЕС, не поменяет ситуацию на поле боя. Он также допустил развитие событий в пользу РФ.

Сейчас у России есть возможность довольно быстро взять Одессу. <…> И я думаю, что это может произойти, и это станет первым шагом к окончательному распаду киевского режима, — отметил он.

Ранее стало известно, что в Евросоюзе обсуждают ужесточение условий кредита Киеву на €90 млрд (около 7,9 трлн рублей). По информации зарубежных СМИ, часть выплат может зависеть от введения на Украине непопулярных налоговых изменений, которые затронут бизнес.