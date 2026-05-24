24 мая 2026 в 04:31

«Русские идут»: в Пентагоне сделали заявление о России

Макгрегор: Россия не собирается нападать на ЕС

Бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что разговоры о «российской угрозе» не имеют оснований. По его словам, фраза «русские идут» на протяжении многих лет была распространенной мантрой в странах Западной Европы.

Мы еще шутили во времена холодной войны в семидесятые: «О, русские идут». Русские, мол, уже на трассе А-95, едут из Нью-Йорка в Филадельфию. Новости в семь утра. Это было просто смешно, — сказал Макгрегор.

Экс-сотрудник Пентагона подчеркнул, что, по его мнению, Россия не собиралась и не собирается предпринимать подобных действий. Макгрегор также заявил, что на Западе продолжают говорить о предполагаемой российской угрозе, несмотря на отсутствие для этого оснований.

Ранее стало известно, что запрет Евросоюза на операции с цифровым рублем вступил в силу 24 мая. Мера закреплена в рамках 20-го пакета санкций против России.

До этого сообщалось, что Федеральный совет Швейцарии присоединился к мерам 20-го пакета санкций Евросоюза против России, за исключением ограничений в отношении семи предприятий из других стран, говорится в заявлении кабмина. Под заморозку активов и запрет на въезд или транзит через Швейцарию подпали 115 новых физических и юридических лиц, включая представителей российского ВПК и энергетического сектора.

