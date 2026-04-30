В России вступил в силу ГОСТ на маникюр

В России начал действовать ГОСТ на услуги ногтевого сервиса, написали РИА Новости со ссылкой на базу Росстандарта. Новые требования вступили в силу 30 апреля.

По словам доцента РЭУ им. Г. В. Плеханова Елены Райковой, в стандарт добавлены новые термины, которых ранее не было. Упоминаются «карта типовых технологических процессов» и «протокол визитов клиента», где фиксируются состояние ногтей, используемые материалы и вещества.

Все это позволяет более точно определить, какие именно услуги были оказаны клиенту, — пояснила эксперт.

В ГОСТе указывается примерное время выполнения процедур. К примеру, на классический маникюр отводится от 45 до 60 минут. Моделирование искусственных ногтей гелем может занимать от 70 до 150 минут. Выравнивание натуральных ногтей рекомендуется делать за 70–90 минут.

Прописана и последовательность действий во время работы. Сначала нужно очистить ногтевую пластину и нанести средство, а затем базовое покрытие. После чего нанести гель, опилить и отшлифовать ноготь. Завершить процесс рекомендуется закрепляющим слоем и обработкой кутикулы.

Ранее в РФ был утвержден новый ГОСТ на все виды торговых предприятий, которые включают в себя супермаркеты, киоски, пункты выдачи заказов, минимаркеты, постаматы и другие формы. Принятие нового стандарта объясняется вызовами времени.