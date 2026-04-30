30 апреля 2026 в 01:25

Очевидцы сообщили о взрывах в Дзержинске

SHOT сообщил о взрывах в Дзержинске на фоне атаки БПЛА

Telegram-канал SHOT сообщил, что Нижегородская область подверглась атаке беспилотников. Минобороны РФ и местные власти информацию не комментировали.

По информации канала, в Дзержинске работают сирены, а очевидцы сообщают о трех-четырех взрывах в разных частях города. В SHOT написал, что в небе были видны вспышки. По сообщениям канала, работает сигнал воздушной опасности.

Как пишет SHOT о пострадавших и разрушениях нет. По версии канала, в аэропорту Нижнего Новгорода введены ограничения на посадку и взлет воздушных судов.

До этого Telegram-канал SHOT сообщил, что над Орском Оренбургской области прогремели взрывы. В материале указано, что силы ПВО работают по украинским беспилотникам в небе. По словам очевидцев, в одном из районов был виден дым. В российском Минобороны соответствующую информацию не комментировали.

Ранее в Беловском районе Курской области житель получил серьезные ожоги из-за атаки Вооруженных сил Украины. Как передал губернатор Александр Хинштейн, пострадавший находится в тяжелом состоянии. Ему оказывают медицинскую помощь.

3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно
Смешиваю сметану со сгущенкой и кофе — через 10 минут торт «Латте» готов, нежнее и быстрее, чем в кофейне
Нарезаю тесто на полоски и просто закручиваю: через 20 минут яблочные розочки готовы, красивый десерт к чаю
