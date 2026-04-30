В России объявили сокращенный рабочий день

Россияне с пятидневным графиком работы будут трудиться на один час меньше, сообщил РИА Новости младший научный сотрудник Центра ИНСАП ИПЭИ Президентской академии Иван Кравченко. Сокращенный день будет действовать в четверг, 30 апреля.

Обновленная норма приурочена к официальному праздничному дню, 1 Мая, так как именно в честь праздника Весны и Труда в России объявлен выходной.

Мера распространяется на большинство организаций с пятидневной рабочей неделей. При этом он отметил, что в компаниях с непрерывным циклом производства график может отличаться. В таких случаях порядок работы определяется внутренними правилами организации.

Ранее председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов рассказал, что россиян ждет почти полная рабочая неделя перед майскими праздниками. Рабочими будут 4, 5, 6, 7 и 8 мая.

До этого замсекретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб предложил пересмотреть распределение праздничных дней. Он считает, что некоторые январские выходные можно перенести на последний месяц весны, чтобы сделать отдых непрерывным с 1 по 9 мая.