В Общественной палате предложили продлить майские праздники

Замсек ОП РФ Гриб предложил сделать майские праздники непрерывными с 1 по 9 мая

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Замсекретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб в комментарии РИА Новости предложил пересмотреть распределение праздничных дней. По его мнению, часть январских выходных можно перенести на последний месяц весны, чтобы сделать отдых непрерывным с 1 по 9 мая.

Как отметил Гриб, весенний период лучше подходит для активного времяпрепровождения и семейных поездок. Он также обратил внимание, что многие россияне уже фактически удлиняют майские праздники, оформляя отпуска или беря отгулы. По его словам, перераспределение выходных позволило бы сделать систему праздников более логичной и удобной.

Я бы выступил за перенос, например, части январских выходных дней на май, чтобы мы могли отдыхать с 1 по 9 мая <…>. Можно пересмотреть подход: отдыхать, например, до 7 января на новогодние праздники и перенести часть дней на май, — сказал Гриб.

Ранее доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин напомнил, что жителей России в мае при пятидневной рабочей неделе ждут 19 рабочих и 12 выходных дней. Такое распределение связано с наличием двух нерабочих праздничных дат: 1 мая — Праздника Весны и Труда, а также 9 мая — Дня Победы.

Общество
Россия
майские праздники
выходные
