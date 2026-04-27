Подсчитано число рабочих и выходных дней у россиян в мае Финансист Балынин: россиян в мае ждут 19 рабочих и 12 выходных дней

Жителей России в мае при пятидневной рабочей неделе ждут 19 рабочих и 12 выходных дней, заявил в беседе с РИА Новости доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве Игорь Балынин. По его словам, такое распределение связано с наличием двух нерабочих праздничных дат: 1 мая — Праздника Весны и Труда, а также 9 мая — Дня Победы.

На май 2026 года из 31 календарного дня будет 19 рабочих и 12 выходных дней, — подчеркнул Балынин.

Ранее сообщалось, что в РФ стартовала четырехдневная рабочая неделя. Граждане будут работать с понедельника по четверг — с 27 по 30 апреля. В четверг будет предпраздничный день, поэтому он сократится на один час.Затем россияне отпразднуют Первомай.

До этого адвокат Олег Зернов рассказал, что работа в майские праздники по закону должна оплачиваться в двойном размере. Причем это касается как сдельщиков, так и работников на окладе. Если начальник отказывается оплачивать работу в праздники по двойному тарифу, сотрудник имеет право обратиться в трудовую инспекцию.