В ГД напомнили, как сократится рабочая неделя перед 9 Мая Нилов: россиян между майскими праздниками ждет полная пятидневка минус один час

Между майскими праздниками россиян ждет почти полная пятидневная рабочая неделя, напомнил председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в беседе с ТАСС. Все пять дней — 4, 5, 6, 7 и 8 мая — будут рабочими, а последний из них станет сокращенным.

В соответствии с утвержденным производственным календарем на этот год. 9 Мая, День Победы — нерабочий праздничный день в соответствии с Трудовым кодексом, — объяснил парламентарий.

Депутат уточнил, что 8 мая станет коротким предпраздничным днем, поскольку за ним следует День Победы. Таким образом, между первыми длинными выходными (1–3 мая) и празднованием 9 Мая граждан ждет полноценная трудовая неделя. Единственное послабление — один час 8 мая, который можно провести вне работы.

Ранее замсекретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб в комментарии РИА Новости предложил пересмотреть распределение праздничных дней. По его мнению, часть январских выходных можно перенести на последний месяц весны, чтобы сделать отдых непрерывным с 1 по 9 мая. Он добавил, что весенний период лучше подходит для активного времяпрепровождения и семейных поездок.