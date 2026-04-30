30 апреля 2026 в 02:55

Рособрнадзор запретил досмотр школьников на ЕГЭ

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Рособрнадзор запретил досмотр участников ЕГЭ-2026, сообщили РИА Новости со ссылкой на документ. Школьники в добровольной форме должны сдавать все вещи перед началом экзамена.

По рекомендации ведомства, при проведении экзамена досмотр участников не допускается. Организаторы и сотрудники, которые следят за порядком, не имеют права прикасаться к сдающим и их вещам.

Если металлодетектор срабатывает, участнику предлагают самостоятельно сдать предмет. Его можно передать в камеру хранения или сопровождающему лицу. В случае отказа сдать предмет составляется акт о недопуске к экзамену. Такой участник может быть допущен к пересдаче в резервные сроки только по решению председателя государственной экзаменационной комиссии.

Ранее депутаты Госдумы предложили предоставить школьникам, которым предстоит сдавать ЕГЭ, право на бесплатную психологическую поддержку. Обращение направлено министру просвещения Сергею Кравцову. Авторы инициативы предлагают нормативно закрепить хотя бы одну бесплатную индивидуальную консультацию.

Общество
Россия
ЕГЭ
Рособрнадзор
«Заставляют ненавидеть русских». Фашисты захватили Одессу: как РФ ее спасет
Рособрнадзор запретил досмотр школьников на ЕГЭ
В США заявили о «грандиозной глупости» Запада из-за Украины
Флотилия с гуманитарной помощью подала сигнал бедствия у берегов Газы
«Выстрадали эту победу»: Ватутин и игроки ЦСКА о триумфе в Евролиге-2006
В США на берег выбросило неизвестных синих существ
Песков рассказал о сроках перемирия с Украиной ко Дню Победы
Подбор жилья для отпуска: выясняем, что лучше — отель или квартира
«Мыкается, злобой исходит»: Хаматова договорилась — ее объявят иноагентом?
«Переходит все границы»: МИД РФ о ядерном оружии на Украине
Российский боец в одиночку уничтожил «небесную разведку» ВСУ
В МИД РФ высказались о возможном применении ядерного оружия на Украине
Трамп заявил об изменениях в размещении войск США в Германии
Трамп похоронит НАТО: конфликт с Испанией станет началом конца
Очевидцы сообщили о взрывах в Дзержинске
Макгрегор усомнился в эффективности помощи ЕС для Украины
«Я главный Козел страны». Киркоров о браке с Пугачевой, Галкине, Баскове
В России объявили сокращенный рабочий день
В Росатоме подтвердили продолжение проекта АЭС «Бушер»
В России вступил в силу ГОСТ на маникюр
Дальше
3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно
3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно

Смешиваю сметану со сгущенкой и кофе — через 10 минут торт «Латте» готов, нежнее и быстрее, чем в кофейне
Смешиваю сметану со сгущенкой и кофе — через 10 минут торт «Латте» готов, нежнее и быстрее, чем в кофейне

Нарезаю тесто на полоски и просто закручиваю: через 20 минут яблочные розочки готовы, красивый десерт к чаю
Нарезаю тесто на полоски и просто закручиваю: через 20 минут яблочные розочки готовы, красивый десерт к чаю

