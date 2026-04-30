Рособрнадзор запретил досмотр школьников на ЕГЭ

Рособрнадзор запретил досмотр участников ЕГЭ-2026, сообщили РИА Новости со ссылкой на документ. Школьники в добровольной форме должны сдавать все вещи перед началом экзамена.

По рекомендации ведомства, при проведении экзамена досмотр участников не допускается. Организаторы и сотрудники, которые следят за порядком, не имеют права прикасаться к сдающим и их вещам.

Если металлодетектор срабатывает, участнику предлагают самостоятельно сдать предмет. Его можно передать в камеру хранения или сопровождающему лицу. В случае отказа сдать предмет составляется акт о недопуске к экзамену. Такой участник может быть допущен к пересдаче в резервные сроки только по решению председателя государственной экзаменационной комиссии.

Ранее депутаты Госдумы предложили предоставить школьникам, которым предстоит сдавать ЕГЭ, право на бесплатную психологическую поддержку. Обращение направлено министру просвещения Сергею Кравцову. Авторы инициативы предлагают нормативно закрепить хотя бы одну бесплатную индивидуальную консультацию.