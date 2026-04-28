28 апреля 2026 в 12:26

В Госдуме придумали, как снизить стресс у школьников перед ЕГЭ

В Госдуме предложили дать школьникам бесплатного психолога перед ЕГЭ

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» во главе с вице-спикером Владиславом Даванковым выступили с инициативой предоставить школьникам, сдающим Единый государственный экзамен, право на бесплатную психологическую поддержку. Обращение направлено министру просвещения Сергею Кравцову, передает РИА Новости.

Представляется целесообразным нормативно закрепить право школьников, сдающих ЕГЭ, на бесплатные психологические консультации в предэкзаменационный период, — сказано в обращении.

Авторы предлагают нормативно закрепить за выпускниками как минимум одну бесплатную индивидуальную консультацию в предэкзаменационный период. При необходимости помощь может быть дополнена консультацией для родителей или кратким циклом групповых занятий по развитию стрессоустойчивости.

Ранее более 60% родителей 11-классников рассказали, что их дети будут поступать в вузы, а 11% — в колледжи. В топе наиболее популярных направлений для поступления в вузы в этом году — инженерные и медицинские факультеты, IT — на третьем месте.

Общество
Госдума
ЕГЭ
психологи
экзамены
школьники
