Названы популярные направления для поступления в вузы и колледжи Более 60% родителей заявили, что их дети будут поступать в вузы

Более 60% родителей 11-классников рассказали, что их дети будут поступать в вузы, а 11% — в колледжи, следует из опроса SuperJob. В материале указано, что в топе наиболее популярных направлений для поступления в вузы в этом году — инженерные и медицинские факультеты, IT — на третьем месте, передает ТАСС.

Среди родителей девятиклассников 56% рассказали, что их дети пойдут учиться в колледж, а среди родителей 11-классников — 11%. Поступать в вузы будут дети 63% опрошенных, — говорится в публикации.

Ранее министр отмечал, что в России необходимо полностью переосмыслить понятие высшего образования во всех его проявлениях. По его мнению, мир проходит через серьезные технологические перемены, потому образование должно следовать за ним.

До этого Минпросвещения информировало, что школьную программу привели в полное соответствие с требованиями ЕГЭ. В ведомстве считают, что это позволит исключить «сюрпризы» на экзаменах и снизит уровень тревожности у выпускников. Также Росстандарт утвердил новый ГОСТ на учебное оборудование для школ и вузов.