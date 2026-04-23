В Минобрнауки захотели плотно взяться за высшее образование в России Фальков: необходимо полностью переосмыслить высшее образование в России

В России необходимо полностью переосмыслить понятие высшего образования во всех его проявлениях, заявил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков в ходе открытого экспертного диалога «Высшее образование в новую технологическую эпоху». По его мнению, которые приводит РИА Новости, мир проходит через серьезные технологические перемены, потому образование должно следовать за ним.

Учитывая масштаб вызовов, нам надо с вами переосмыслить понятие высшего образования во всех его ключевых проявлениях, — сказал Фальков.

Министр указал, что в мире сегодня происходят кардинальные технологические изменения и образование просто не может оставаться в стороне и не меняться. Но российская система образования, по словам Фалькова, довольно консервативна и ее представители привыкли отстаивать сложившийся порядок. Тем не менее в целом она готова к переменам, заключил он.

