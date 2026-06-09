Рособрнадзор вынес предостережения четырем крупным российским вузам

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки выявила различные нарушения в деятельности четырех крупных высших учебных заведений страны. Предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований были вынесены Белгородскому аграрному, Кубанскому технологическому, Челябинскому государственному, а также Московскому гуманитарно-экономическому университетам, сообщила пресс-служба ведомства в МАКС.

Рособрнадзор объявил предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований и предложил принять меры по обеспечению их соблюдения в рамках федерального государственного контроля (надзора) в сфере образования, — отметили в ведомстве.

Претензии регулятора к учебным заведениям касаются несоблюдения правил размещения информации на сайтах и отсутствия необходимых локальных актов. В уставе белгородского вуза нашли незаконные основания для отчисления студентов, а в московском университете обнаружили устаревшие календарные планы. Все указанные образовательные организации теперь обязаны оперативно устранить недочеты в своей работе и скорректировать правила приема.

Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что формат домашних заданий в школах необходимо менять из-за стремительного развития технологий искусственного интеллекта. По его словам, ИИ стал серьезным вызовом для системы школьного и высшего образования.