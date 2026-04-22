Россиянки «атаковали» Джейсона Стэйтема на отдыхе в турецком отеле Джейсон Стэйтем появился в Турции и вызвал бурную реакцию россиянок

Голливудский актер Джейсон Стэйтем подвергся массовой «атаке» со стороны российских туристок во время отдыха в пятизвездочном отеле Regnum The Crown в турецком Белеке, пишет Telegram-канал SHOT. По информации источника, звезда боевиков внезапно объявился в люксовом комплексе, где стоимость проживания стартует от 130 тыс. рублей за ночь на двоих.

Появление знаменитости произвело фурор среди отдыхающих. Поклонницы всех возрастов буквально завалили социальные сети видеороликами с участием знаменитости. На опубликованных кадрах видно, как женщины окружают актера в зонах общего пользования отеля, пытаясь сделать совместное фото или получить автограф. Некоторым удалось заполучить подпись кумира.

Ранее генеральный директор «Центра туризма и отдыха» Люсинэ Кодякова предупредила, что авиабилеты в Азию значительно подорожают в мае из-за топливного кризиса, вызванного блокадой Ормузского пролива. По ее мнению, в данный период лучше обратить внимание на поездку в Турцию или Объединенные Арабские Эмираты.