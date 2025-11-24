День матери
24 ноября 2025 в 18:43

Возлюбленная Стейтема сделала пикантные снимки в стиле топлес

Возлюбленная Джейсона Стейтема оголилась на камеру в номере отеля

Роузи Хантингтон-Уайтли Роузи Хантингтон-Уайтли Фото: Stefanie Rex/dpa/Global Look Press
Британская супермодель Роузи Хантингтон-Уайтли сделала для Instagram (деятельность в РФ запрещена) полуобнаженные фото в номере бразильского отеля. На кадрах видно, что возлюбленная актера Джейсона Стейтема закрывает грудь одной рукой.

Также модель повязала банный халат на бедрах, оставив остальные участки тела открытыми. На снимках видно, что Хантингтон-Уайтли сохраняет тело стройным и подтянутым.

Ранее споры в Сети вызвал образ жены главы Белого дома Дональда Трампа Мелании на приеме в честь принца и премьер-министра Саудовской Аравии. Первая леди США выбрала изумрудное платье Elie Saab с открытыми плечами, дополнив образ черными туфлями, массивными серьгами, объемной прической и нюдовым макияжем. Комментарии пользователей показали разделение мнений: одни считали образ слишком откровенным для официального мероприятия, другие хвалили выбор цвета и стиль платья.

До этого двукратный бронзовый призер чемпионата мира по художественной гимнастике Самира Мустафаева показала, как выглядит ее фигура в купальнике. На опубликованном кадре спортсменка позировала в откровенном бикини и солнцезащитных очках.

Джейсон Стейтем
модели
фигуры
отели
