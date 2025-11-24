Гимнастка Мустафаева обескуражила поклонников провокационным образом

Двукратный бронзовый призер чемпионата мира по художественной гимнастике Самира Мустафаева показала в Instagram (деятельность в РФ запрещена), как выглядит ее фигура в купальнике. На опубликованном кадре спортсменка позирует в откровенном бикини и солнцезащитных очках.

На фотографии Мустафаева стоит на песчаном пляже у моря и держит руками завязки купальника. На заднем плане видны волны и длинный пирс или причал. Судя по последним публикациям в соцсетях, гимнастка сейчас находится в Дубае.

Ранее солистка «Блестящих» Ксения Новикова поделилась снимками, на которых она предстала в полупрозрачном розовом платье. Изделие выполнено из кружева, поэтому через него просматривается темный купальник. Артистка улетела отдыхать вместе с сыновьями, а также братом и его семьей.

До этого российская актриса театра и кино Ирина Пегова продемонстрировала фигуру в купальнике во время отдыха в Дубае. Знаменитость выбрала для отдыха цветное монокини. Наряд эффектно подчеркнул зону декольте актрисы. Артистка улетела в ОАЭ вместе с возлюбленным Сергеем Мариным.