Полина Диброва показала свое фото в купальнике Полина Диброва предстала перед подписчиками в купальнике

Экс-жена шоумена Дмитрия Диброва, модель Полина Диброва, продемонстрировала подписчикам своей странички в Instagram (деятельность в РФ запрещена) фигуру в купальнике. Бизнесвумен устроила дефиле в бутике, выбирая пляжную одежду для предстоящей поездки, и поделилась кадрами в своих социальных сетях.

Готовясь к поездке в ЮАР, пересмотрела много образов. И выбрала то, что отлично село, — отметила блогер.

Известно, что в 2022 году Диброва сделала коррекцию груди. По ее словам, она несколько лет шла к этому решению, желая вернуть ту форму, которая была до родов. Модель не обращает внимания на критику, считая, что каждый человек имеет право меняться так, как ему хочется. Диброва также регулярно делает «уколы красоты».

Дибровы официально развелись в сентябре 2025 года. Бизнесвумен подчеркнула, что расставание прошло «как цивилизованные люди», сохранившие уважение друг к другу. У пары трое сыновей. Модель съехала из дома мужа, но арендовала особняк в том же поселке, чтобы сыновья могли беспрепятственно видеть обоих родителей в любое время.