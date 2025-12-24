Эндокринолог дала советы, как избавиться от сонливости по утрам

Зимой по утрам рекомендуется выпивать по стакану теплой воды — этот простой ритуал поможет избавиться от сонливости и ощущения разбитости, заявила KP.RU эндокринолог Зухра Павлова. Врач также посоветовала начинать каждый день с прохладного умывания или приема душа.

Выпейте стакан теплой воды. Да, прямо с утра, еще толком не открывая глаз, неторопливыми глотками. Вода запускает обмен веществ, эффективно пробуждая весь организм, мозг в том числе, — посоветовала Павлова.

По ее словам, пробудиться помогут 10-минутная зарядка или растяжка, прослушивание музыки и завтрак без гаджетов. В случае если режим сна сбит, лучше постепенно сдвигать время завтрака на 15 минут раньше каждую неделю. Для первого приема пищи следует выбирать белки, сложные углеводы и фрукты.

Ранее кардиолог Тамаз Гаглошвили заявил, что хронический недосып значительно повышает риск развития серьезных заболеваний, таких как гипертония и сахарный диабет. Он назвал сон настоящим лекарством для человека.