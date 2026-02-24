Остались жена и дети: кем был погибший при взрыве машины ДПС инспектор

Погибшим при взрыве машины ДПС в Москве сотрудником полиции был старший лейтенант Денис Братущенко. Что о нем известно, что рассказали в МВД?

Что известно о погибшем при взрыве в Москве полицейском

Представитель МВД России Ирина Волк в Telegram-канале выразила соболезнования семье погибшего Дениса Братущенко.

«Руководство и личный состав МВД России выражают искренние соболезнования семье старшего инспектора Отдельного батальона ДПС ГИБДД УВД по Северо-Восточному административному округу ГУ МВД России по г. Москве старшего лейтенанта полиции Дениса Братущенко, который получил смертельные ранения при несении службы», — написала Волк.

Сейчас ведется комплекс оперативно-розыскных мероприятий для выяснения всех деталей преступления.

Старшему лейтенанту полиции Денису Братущенко было 34 года, он пришел на службу в московскую полицию в марте 2019 года.

«У Дениса остались жена и двое несовершеннолетних детей. Семье погибшего, а также раненым сотрудникам будет оказана вся необходимая помощь», — отметила представитель МВД.

По каким статьям возбудили уголовное дело

«По данным следствия, в ночное время 24 февраля на площади Савеловского вокзала в городе Москве в результате действий злоумышленника один сотрудник Госавтоинспекции получил травмы, не совместимые с жизнью, и скончался на месте происшествия. Еще двое полицейских доставлены в одну из городских больниц, им оказывается квалифицированная медицинская помощь», — сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по городу Москве.

Возбуждено уголовное дело по статьям 317 и 222.1 УК РФ. Первая касается посягательства на жизнь сотрудника правоохранительных органов, вторая — незаконного оборота взрывных устройств.

В ведомстве заявили, что, по предварительным данным, преступник не выжил, он погиб на месте взрыва.

«Предварительно установлено, что злоумышленник скончался на месте происшествия», — говорится в сообщении.

Агентство ТАСС сообщило, что в результате взрыва машина сильно пострадала, её корпус деформировался.

Взрыв изнутри выгнул крышу и стойки служебного автомобиля, выбив все стекла. Вокруг разбросаны обломки. Пожара не произошло.

У Савеловского вокзала перекрыли площадь, где расположены остановки общественного транспорта. На место прибыли представители Следственного комитета РФ и начали расследование. Кроме того, здесь дежурят полицейские, бригады скорой помощи и машина Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

