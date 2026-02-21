Похитили, требовали выкуп, расчленили: в Таиланде судят убийц петербуржца

В Таиланде судят обвиняемых в жестоком убийстве россиянина. В начале января были найдены останки уроженца Санкт-Петербурга, разбросанные вокруг озера. Перед расправой злоумышленники просили выкуп у матери мужчины. Предполагаемые убийцы — дезертировавшие с СВО сибиряки. Что им грозит — смертная казнь, экстрадиция или пожизненное заключение — в материале NEWS.ru.

Как проходит суд над обвиняемыми в убийстве россиянина в Таиланде

В Таиланде проходит суд над обвиняемыми в убийстве и расчленении 30-летнего россиянина Михаила Емельянова. На скамье подсудимых — выходцы из Сибири Ярослав Демидов и Дмитрий Маскалев.

Емельянов переехал из Санкт-Петербурга в Паттайю около двух лет назад. По данным ряда СМИ, он держал наркошоп. В начале января Михаил написал матери, что намерен встретиться с Ярославом, и отправил ей данные о своей геолокации. В ходе разговора он выразил опасения по поводу своей безопасности.

Затем Емельянов перестал выходить на связь, а бандиты потребовали у женщины выкуп в размере $120 тыс. (9,3 млн рублей). Они пропали из виду после того, как мать собрала нужную сумму. После нескольких дней поисков останки Емельянова нашли у пруда. Убийцы расчленили тело и спрятали фрагменты в нескольких местах.

Полиция называет основной версией преступления расправу на почве долговых обязательств. СМИ выяснили, что перед убийством преступники угрожали Михаилу, заявляя, что продадут его на органы. Полиция задержала подозреваемых по горячим следам.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

На странице русскоязычного сообщества «Мы живем в Таиланде» во ВКонтакте сообщается, что Маскалев взял на себя вину за убийство. Он утверждает, что расправился с Михаилом по неосторожности в ходе драки.

Мать убитого, присутствовавшая на судебном заседании, не поверила словам Маскалева. По ее словам, на кадрах с камер видеонаблюдения четко видно, что мужчины по очереди вывозят останки на скутере. Она также показала судье скриншоты сообщений с требованием выкупа. Женщина заявила, что преступников нужно казнить.

Что известно об обвиняемых в убийстве россиянина в Таиланде

Оба обвиняемых — выходцы из разных регионов Сибири. По данным KP.RU, 35-летний Демидов родом из Барнаула, а 38-летний Маскалев — из Красноярска. По данным 78.RU, за плечами у обоих мужчин обширная криминальная биография. Один из них отбывал в России срок за грабеж, второй — за убийство.

78.RU отмечает, после начала СВО Демидов и Маскалев заключили контракты с Минобороны РФ и отправились в зону боевых действий. Однако они там пробыли недолго — дезертировали и сбежали из страны, осев в Таиланде. В военном ведомстве не комментировали эти сведения.

Приятели Демидова, находящиеся в азиатской стране, рассказали порталу, что он хвастался участием в боях.

Знакомые с ситуацией жители Таиланда заявили журналистам, что подозреваемые не были партнерами Михаила по наркошопу. По их словам, Емельянов заплатил Демидову депозит за автомобиль. Перед убийством Михаил собирался поехать с Ярославом за машиной в Бангкок, но уже тогда почувствовал неладное, поэтому отправил родным данные о своей геолокации.

Предполагаемый убийца заверял волонтеров, что сам хотел найти Емельянова и не имеет никакого отношения к его исчезновению. Он также сказал поисковикам, что у Михаила в Бангкоке осталась беременная девушка.

Бангкок, Таиланд Фото: Shutterstock/FOTODOM

«Все это был какой-то выдуманный блеф. Но он смог меня убедить в том, что непричастен (к пропаже Емельянова. — NEWS.ru) и занимается его поисками. <…> Я встречалась с ребятами, достаточно неглупыми, успешными, которые отдавали Ярославу огромные деньги, которые тот не вернул. <…> Михаил был открытый, добрый, искренний мальчик, который попался на удочку преступников. Это произошло из-за машины или нет — мы точно не знаем. Я думаю, что никогда не узнаем. Эти люди будут рассказывать все что угодно, только не правду», — сказала журналистам волонтер Светлана Шерстобоева.

Могут ли обвиняемых в убийстве петербуржца в Таиланде выслать в Россию

Ситуация с убийством россиянина в Таиланде, в котором обвиняются граждане России, с правовой точки зрения подпадает под классический принцип территориальной юрисдикции, пояснил в беседе с NEWS.ru адвокат Дмитрий Григорьев. По его словам, согласно международному праву, рассмотрение дела, вынесение приговора и отбывание наказания за преступление происходят по месту совершения.

«Если убийство было совершено на территории Таиланда, местные правоохранительные органы будут осуществлять расследование и привлечение к суду. При вынесении обвинительного приговора наказание будет исполняться по таиландскому законодательству», — пояснил юрист.

Он добавил, что теоретически экстрадиция в Россию возможна, но на практике маловероятна, поскольку преступление было совершено на территории Таиланда. По словам Григорьева, расследование ведут таиландские правоохранительные органы, а дело представляет общественный интерес и относится к категории особо тяжких преступлений.

«Государство в этом случае крайне редко выдает обвиняемых по тяжким преступлениям, совершенным на их территории, поскольку это вопрос суверенитета и национальной уголовной юрисдикции», — подчеркнул эксперт.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Однако существуют два варианта передачи обвиняемых, отметил Григорьев. Во-первых, это экстрадиция до вынесения приговора, которая возможна только по решению властей Таиланда и при наличии запроса от РФ. На практике это бывает редко в делах об убийствах, совершенных на территории иностранного государства, подчеркнул адвокат.

Во-вторых, после вступления приговора в силу возможна передача осужденных в Россию для дальнейшего отбывания наказания, отметил он. Экстрадиция возможна при условии, что она допускается международным соглашением между странами, а осужденный дает согласие на отбывание наказания на родине. В таком случае оно не пересматривается, а приводится в исполнение в России, пояснил Григорьев.

Как могут наказать россиян за убийство соотечественника в Таиланде

Согласно законодательству Таиланда, за умышленное убийство предусмотрены крайне строгие санкции, вплоть до пожизненного лишения свободы и смертной казни, подчеркнул Григорьев. Однако, по его словам, на практике высшая мера применяется очень редко, хотя формально сохраняется в законодательстве государства.

«В России ответственность за убийство предусмотрена 105-й статьей Уголовного кодекса. Учитывая обстоятельства дела, это особая жестокость, возможная группа лиц и сокрытие следов преступления. Все это может повлиять на квалификацию преступления как убийство при отягчающих обстоятельствах. В данном случае максимальное наказание — пожизненное лишение свободы», — добавил юрист.

Кроме того, мать погибшего может потребовать компенсацию за причиненный моральный и материальный вред через два механизма, напомнил адвокат. Первый — подача гражданского иска в рамках уголовного дела в Таиланде. Второй — это гражданский иск, но уже в России. По словам Григорьева, условие для второго способа — наличие у обвиняемых имущества или доходов на родине.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

«Здесь важно понимать, что родственники, родители и супруги не несут ответственности за действия преступников, если не доказано их участие в преступлении или сокрытии имущества. Взыскание возможно только с самих виновных либо за счет их имущества, в том числе находящегося в России. Если приговор будет вынесен в Таиланде, он может быть признан и приведен в исполнение в России в части гражданско-правовых требований», — пояснил адвокат.

