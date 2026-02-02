Закопали в пяти местах: петербуржца зверски убили в Таиланде — подробности

Молодого россиянина со зверской жестокостью убили в Таиланде. Уроженец Санкт-Петербурга некоторое время жил в стране и занимался бизнесом. Перед гибелью он занял у матери $10 тыс. Кто расправился с мужчиной, стало ли россиянам опаснее на азиатском курорте — в материале NEWS.ru.

Как погиб 30-летний петербуржец в Таиланде

Расчлененное тело пропавшего три недели назад 30-летнего петербуржца Михаила Емельянова было найдено в Таиланде, в районе Паттайи, пишут местные СМИ. Труп был захоронен в пяти разных точках неподалеку от пруда.

Журналисты утверждают, что парень некоторое время проживал в стране и якобы был хозяином наркошопа. Похитители, требовавшие за его освобождение $120 тыс. (9,3 млн рублей), перестали выходить на связь после того, как мать собрала нужную сумму. Основной версией преступления полиция называет расправу на почве долговых обязательств. Также СМИ выяснили, что перед убийством Михаилу угрожали продать его на органы.

Об исчезновении россиянина стало известно 9 января, спустя пару дней после его пропажи. СМИ сообщали, что мужчина намеревался одолжить другому соотечественнику $10 тыс. (более 782 тыс. рублей) на развитие бизнеса. Эти деньги парень занял у матери, говорилось в публикации сообщества «Мы живем в Таиланде».

При каких обстоятельствах пропал петербуржец в Таиланде

Камеры зафиксировали выход Емельянова из дома, больше его никто не видел. Мать молодого человека сразу же выехала в страну, чтобы участвовать в поисках. Женщина рассказала русскоязычному сообществу, что ее сын проживает в Паттайе более двух лет. Деньги он взял перед встречей с двумя соотечественниками для инвестиций в каннабис-бизнес. Однако Михаил сообщил матери, что опасается этой встречи, отправил ей фото и контакты предполагаемых «партнеров» и просил обратиться в полицию, если не выйдет на связь через два часа.

По просьбе матери друг Михаила пришел в его магазин, где и обнаружил двоих мужчин с телефоном петербуржца. Вступать с ними в конфликт он не стал.

Спустя несколько дней после обнаружения тела были арестованы два соотечественника Михаила по подозрению в его убийстве. По информации журналистов, мужчины пытались скрыться в Бангкоке, им предъявлены обвинения в расправе, сокрытии тела и требовании выкупа.

Задержанными оказались 35-летний Ярослав Д. и 38-летний Дмитрий М. — именно с ними погибший встретился накануне исчезновения. Следователи смогли установить местонахождение и личности предполагаемых преступников благодаря видеозаписям с камер видеонаблюдения, расположенных рядом с местом обнаружения тела жертвы.

NEWS.ru удалось связаться с однокурсницей россиянина Анастасией, которая проживает в России. Девушка ракссказала, что не была близко знакома с мужчиной и не следила за его жизнью после окончания вуза, но новость о гибели Михаила вызвала у нее шок.

«Новость меня шокировала! Мы с Михаилом учились в одной группе университета, но никогда близко не общались, все общение строилось в формате „привет — пока“. Мои соболезнования родственникам и близким! Ужасная трагедия! Спокойный, вежливый парень, никогда не был замечен в каких-либо конфликтах, улыбчивый такой всегда был!» — поделилась Анастасия.

Стал ли Таиланд опаснее для россиян

Пользователи в комментариях к новостям об убийстве заметили, что в Таиланде стало опаснее. Действительно, только в январе в стране произошло несколько громких инцидентов с россиянами.

14 января стало известно о гибели 41-летнего хирурга из Красноярска в отеле «Девари» в Паттайе. Предварительно, причиной смерти стали тяжелая черепно-мозговая травма и множественные переломы. Турист прилетел по путевке 6 января и, по данным судмедэкспертизы, погиб в тот же день. Предполагаемой причиной расправы стало его вмешательство в изнасилование. Вскоре после прилета врач позвонил матери и в разговоре упомянул, что видел, как некий мужчина насильно затащил прохожую в кусты. После этого звонка связь с ним прервалась.

31 января стало известно, что в Паттайе пропал криптоинвестор из Санкт-Петербурга Максим Гарбузов. Последний раз молодого человека видели в конце декабря на мотоцикле. 24-летний Гарбузов жил в северной части города около двух с половиной лет, работал удаленно и почти ни с кем не общался. Вечером 24 декабря бизнесмен вышел из дома с большим рюкзаком, сел на синий мотоцикл GPX и уехал в сторону торгового центра The Outlet. Там он сделал покупку за 1898 батов (4500 рублей) и после этого бесследно исчез.

11 января на отдых в Таиланд прилетел российский маркетолог Антон Котовский. Спустя 10 дней он исчез. Мужчина покинул отель, не взяв с собой деньги, личные вещи и мобильный телефон. Перед исчезновением его поведение стало неадекватным. Например, он собирал мусор на пляже в кучи и называл это арт-инсталляциями, отправляя родным странные сообщения. Обеспокоенная семья объявила его в розыск. В тот же день его нашли на одном из пляжей. Местная полиция доставила его в участок и продержала там вплоть до вылета обратно в Россию. Родственники считают, что преступники с целью ограбления подсыпали Котовскому наркотик в напиток. Домой он вернулся лишь в пляжных тапочках и с паспортом. Весь его багаж, деньги и другие ценные вещи пропали.

Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин в беседе с NEWS.ru заявил, что сложно сказать, насколько изменилась ситуация с криминалом в Таиланде, однако турпоток из России в страну постоянно растет и сейчас курорт входит в тройку по популярности у россиян. Он посоветовал соблюдать правила безопасности при выезде в путешествия и помнить, что за рубежом отдыхающие находятся в иной правовой среде.

«Туроператор предоставляет организованным туристам перечень рекомендаций. Самостоятельные туристы могут ознакомиться с ним на порталах и МИД, и Минэкономразвития, и Роспотребнадзора. Потому что, помимо криминальных историй, это и безопасность при получении услуг, при питании, при различного рода заболеваниях», — сказал эксперт.

По его словам, таким образом можно минимизировать риски происшествий за границей. Он также напомнил, что в путешествиях нужно обязательно брать страховку.

