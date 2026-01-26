Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
26 января 2026 в 17:27

Известного маркетолога ограбили с помощью наркотиков в Таиланде

Российского маркетолога Котовского отравили в Таиланде с помощью наркотиков

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Российский маркетолог Антон Котовский стал жертвой отравления в Таиланде, пишет Telegram-канал Mash. По утверждению его родственников, в баре ему подсыпали наркотическое вещество в алкогольный напиток.

Известный креатор, обладатель премий «Каннские львы», прибыл на отдых в Таиланд 11 января. Спустя 10 дней он исчез. Мужчина покинул отель, не взяв с собой деньги, личные вещи и мобильный телефон. Перед исчезновением его поведение стало неадекватным. Например, он собирал мусор на пляже в кучи и называл это арт-инсталляциями, отправляя родным странные сообщения.

Обеспокоенная семья объявила его в розыск. В тот же день его нашли на одном из пляжей. Местная полиция доставила его в участок и продержала там вплоть до вылета обратно в Россию. Родственники считают, что целью преступников было ограбление. По их версии, наркотик был подсыпан в баре специально. В результате Котовский вернулся домой лишь в пляжных тапочках и с паспортом. Весь его багаж, деньги и другие ценные вещи пропали.

Ранее коллекционные карточки из вселенной «Покемон» на общую сумму $116 тыс. (около 9 млн рублей) были похищены во время ограбления специализированного магазина на Манхэттене в США. Инцидент произошел вечером 14 января. В это время в магазине франшизы как раз проводилось мероприятие для поклонников покемонов. В помещение ворвались трое грабителей. Все они были в масках и перчатках. Один из злоумышленников угрожал посетителям пистолетом, пока двое других с помощью молотков разбивали витрины.

маркетологи
ограбления
Азия
наркотики
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мужчина отрезал язык возлюбленной, а после сам сдался полиции
Полиция арестовала пастора, который 10 лет насиловал прихожанок
Дачникам рассказали, что не стоит делать с деревьями зимой
Дикий холод сковал Москву. Когда потеплеет, чего ждать в феврале и марте
Выпускники МХАТ не захотели видеть во главе школы-студии мужа Собчак
Политолог раскрыл, кто пытается разжечь гражданский конфликт в США
Машина скорой помощи в российском регионе стала целью ВСУ
Объявлены сроки нового этапа переговоров России, США и Украины
В Донбассе ограбили церковь
Рютте признал зависимость Евросоюза от США в ключевом вопросе
«Будем надеяться на здравомыслие»: депутат о запрете ЕС на импорт газа РФ
Члены Евросоюза отправились в суд из-за запрета российского газа
Генсек НАТО объявил об окончании эпохи американской опеки над Европой
Онищенко оценил шансы создания вакцины против опасного вируса из Индии
Сына утопила, а дочь хотела забить камнем: в чем обвиняют Александру Шалину
Названа главная опасность переданных ВСУ французских дронов Rodeur
«Жизнь моя сложилась бестолково»: Волочкова со сцены рассказала о мужчинах
В Госдуме ответили на вопрос о новых налогах для самозанятых
Ребенок пострадал из-за взрыва «газовой бомбы на колесах»
Россиянин поел корм для попугаев и лишился прав
Дальше
Самое популярное
Обычные щи больше не варю. Моя версия с кислой капустой и грудинкой — наваристая, с дымком и сметаной
Общество

Обычные щи больше не варю. Моя версия с кислой капустой и грудинкой — наваристая, с дымком и сметаной

Беру картошку, куриное филе и сметану — запекаю слоями под сыром. Сытный ужин для всей семьи за час
Общество

Беру картошку, куриное филе и сметану — запекаю слоями под сыром. Сытный ужин для всей семьи за час

Творог, яблоки и корица — запекаю в духовке душистую шарлотку-перевертыш. Просто, сытно и безумно ароматно
Общество

Творог, яблоки и корица — запекаю в духовке душистую шарлотку-перевертыш. Просто, сытно и безумно ароматно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.