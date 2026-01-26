Известного маркетолога ограбили с помощью наркотиков в Таиланде

Российский маркетолог Антон Котовский стал жертвой отравления в Таиланде, пишет Telegram-канал Mash. По утверждению его родственников, в баре ему подсыпали наркотическое вещество в алкогольный напиток.

Известный креатор, обладатель премий «Каннские львы», прибыл на отдых в Таиланд 11 января. Спустя 10 дней он исчез. Мужчина покинул отель, не взяв с собой деньги, личные вещи и мобильный телефон. Перед исчезновением его поведение стало неадекватным. Например, он собирал мусор на пляже в кучи и называл это арт-инсталляциями, отправляя родным странные сообщения.

Обеспокоенная семья объявила его в розыск. В тот же день его нашли на одном из пляжей. Местная полиция доставила его в участок и продержала там вплоть до вылета обратно в Россию. Родственники считают, что целью преступников было ограбление. По их версии, наркотик был подсыпан в баре специально. В результате Котовский вернулся домой лишь в пляжных тапочках и с паспортом. Весь его багаж, деньги и другие ценные вещи пропали.

